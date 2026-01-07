Slušaj vest

- Pre više od dve hiljade godina zasijala je Vitlejemska zvezda.

U međuvremenu bilo je mnogo gustog mraka, ali nju ništa nije ugasilo.

Boga smo često zaboravljali, ali On nas nikada nije.

U ponoć su se oglasila hramovna zvona da objave radosnu vest — Hristos se rodi. Da potvrde istinu - Vaistinu se rodi.

Čuvajmo bližnje svoje. Kako radili, tako nam Bog pomogao. Srećan praznik, dragi moji. Mir u vašim dušama. Blagodet u vašim domovima - istakla je ministarka Stamenkovski.

Ne propustiteDruštvoONI NISU GOSTI, VEĆ NAŠA DECA - SRBIJA JE NJIHOV DOM: Pogledajte kako su se u Beogradu proveli mališani iz regiona koje je ugostila ministarka Stamenkovski
Milica Đurđević Stamenkovski
DruštvoBADNJE JUTRO OKUPILO NAS JE OKO OGNJIŠTA, OKO MATICE: Ministarka Stamenkovski sa srpskom dečicom iz regiona prisustvovala unošenju badnjaka u Predsedništvo
Milica Đurđević Stamenkovski
DruštvoSRBIJA JE ZAJEDNIČKO OGNJIŠTE ZA SVU NAŠU DECU: Ministarka Stamenkovsko ugostila mališane srpske nacionalnosti iz Prijedora, Herceg Novog i Grahova
viber_image_2026-01-05_16-38-47-380.jpg
DruštvoNE SMEMO ZABORAVITI NAŠE STARE: Ministarka Stamenkovski potpisala Sporazum o saradnji sa Eparhijom vranjskom – volonteri će obilaziti stare u čitavom okrugu
Milica Đurđević Stamenkovski