Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski čestitala je građanima najradosniji hrišćanski praznik - Božić.
Društvo
MINISTARKA STAMENKOVSKI ČESTITALA GRAĐANIMA BOŽIĆ: Čuvajmo bližnje svoje - Kako radili, tako nam Bog pomogao
Slušaj vest
- Pre više od dve hiljade godina zasijala je Vitlejemska zvezda.
U međuvremenu bilo je mnogo gustog mraka, ali nju ništa nije ugasilo.
Boga smo često zaboravljali, ali On nas nikada nije.
U ponoć su se oglasila hramovna zvona da objave radosnu vest — Hristos se rodi. Da potvrde istinu - Vaistinu se rodi.
Čuvajmo bližnje svoje. Kako radili, tako nam Bog pomogao. Srećan praznik, dragi moji. Mir u vašim dušama. Blagodet u vašim domovima - istakla je ministarka Stamenkovski.
Reaguj
Komentariši