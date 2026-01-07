Slušaj vest

Uprkos prazniku, pripadnici saobraćajne policije su na ulicama i kontrolišu vozače. Uz to, uoči Božića završena je i jedna velika akcija.

Zlatko Belencan pukovnik policije govorio je o ovoj temi na Kurir televiziji:

Zlatko Belencan Foto: Kurir Televizija

- Akcija je sprovedena na teritoriji Republike Srbije sa akcentom na najuticajnije prekršaje koji dominiraju prilikom saobraćajnih nezgoda. Pre svega, kada govorimo o brzini, ona je i dalje dominantna. Preko 23.000 učesnika u saobraćaju, tačnije vozača, prekoračilo je dozvoljenu brzinu. Alkohol je i dalje prisutan, nažalost. On je otkriven u skoro 2500 slučajeva. I kada govorimo o psihoaktivnim supstancama, treba reći da je otkriven 121 vozač koji je upravljao pod dejstvom psihoaktivnih supstanci - kaže Belencan i dodaje:

- Ono što je zabrinjavajuće jeste da i dalje imamo jedan otpor kod vozača prilikom korišćenja sigurnosnih pojaseva. Gotovo 4500 vozača je zatečeno da upravlja vozilom, a da nije koristilo sigurnosni pojas. U ovoj prilici bih napomenuo da je sigurnosni pojas pre svega obaveza, ali i potreba da se zaštite životi.

Foto: Kurir Televizija

S obzirom na to da je veliki hrišćanski praznik, Belencan otkriva da li će biti pojačana kontrola saobraćaja:

- Policija će raditi kontrolu učesnika u saobraćaju u skladu sa važećim propisima. Pre svega ne zato da bi ometala vernike u njihovim delatnostima, nego da bi bezbednost svih građana Republike Srbije bila na višem nivou.

Apel na čišćenje snega na automobilima

Nedavno se pojavila informacija da svako ko ne očisti automobil od snega može platiti kaznu u iznosu od 3.000 do 10.000 dinara:

- Treba reći da je obaveza vozača da pre nego što krene sa vozila skine sneg, pre svega sa vetrobranskih stakala, kako bi mogao da uočava situacije u saobraćaju. Zatim, obaveza je da registarske oznake budu uočljive. To je kažnjivo. Bilo je u medijima da će se kažnjavati od 3.000 do 10.000 dinara ako vozilo nije apsolutno čisto. Mi ne očekujemo da građani mogu apsolutno da očiste sav sneg sa svojih vozila, ali ponavljamo da vetrobranska stakla moraju biti čista, pre svega zbog uočljivosti - kaže Belencan i dodaje:

Foto: ANP / ddp USA / Profimedia

- Da ne ostave samo jedan mali krug i upravljaju kao u tenku, već da to bude adekvatno i uočljivo. I ono što je vrlo bitno, da budemo solidarni jedni prema drugima. To znači, pešaci, nemojte očekivati da vozač može u trenutku zaustaviti vozilo. Nosite adekvatnu odeću koja je pre svega uočljiva za vozače.

