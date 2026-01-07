Na granicama i naplatnim rampama nema zadržavanja, a i na putevima je manji broj vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije ( AMSS ) upozoravajući da će se od podneva intenzitet saobraćaja osetno pojačati jer je drugi dan Božića radan.

"Na put krećite isključivo sa dobrim zimskim gumama jer zbog poledice i mešovitih padavina vožnja postaje zahtevnija, sporija i duža. U ovakvim uslovima za vožnju više je zastoja, proklizavanja i izletanja sa puta, tada su prekidi česti, a saobraćajne nezgode učestale zato uvek imajte dovoljnu količinu goriva u rezervoaru. Za duža putovanja koristite dnevne sate, a ujedno podsećamo vozače na zakonsku obavezu da u vozilu van naseljenog mesta moraju imati lance ili neki drugi uređaj za povećanje trakcije točkova", naveli su iz AMSS-a.