Čuveni "fri stajl libre 2 plus" senzori za kontinuirano merenje sećera kod obolelih od dijabetesa, za čiji se legalni dolazak u našu zemlju Kurir svesrdno i dugotrajno zalagao konačno su tokom prošle godine registrovani u Agenciji za lekove i medicinska sredstava Srbije.

Ovo nije samo naša pobeda već i pobeda ministra turizma i omladine Huseina Memića koji je upravo s pozicije ministra u ispovesti Kuriru otkrio je da na crno kupovao senzore za svoje dete. Sada ministar Memić upravo ovo navodi kao pobedu koja je za njega obeležila prethodnu godinu:

Husein Memić Foto: Kurir Televizija

- Zahvaljujući redakciji Kurira uradili smo mnogo stvari. Drago mi je da je ragovalo i ministarstvo kao i sve nadležne institucije. Drmali smo sistem, a to je svakako lakše sa pozicije ministra. Ja sam svoju priču ispričao, tada su počeli da se interesuju novi proizvođači senzora i pumpi. Mi smo tu gde jesmo, sada imamo tri pumpe i pet senzora, a ono što je najbitnije - imamo potpuno novi život koji smo dali roditeljima i deci oboleloj od dijabetesa - kaže Memić i dodaje:

- Da ne zaboravim, uradili smo i taj pravilnik u osnovnim i srednjim škola, odnosno profesori moraju da budu upoznati sa tim kako postupati sa decom. Dešavale su se razne situacije, nisu se deca puštala u toalet iako oni moraju da odu. Ako im zazvoni, oni moraju da imaju dostupan telefon. Profesori moraju da imaju razumevanja za to ukoliko im zazvoni senzor povećane glukoze. Imali smo tu situaciju da ukoliko nema pratioca, dete ostaje kući jer nema ko da mu da insulin.

Foto: Shutterstock

Istorijski uspeh turizma

Ministar dodaje da je kao i prethodne godine, ova bila veoma turbolentna sa puno izazova, ali kako kaže, ipak je zadovoljan jer je postignut mir:

- Mir je veoma bitan u ova dva resora koja su mi poverena: turizam i omladina. Turizam je rapidno rastao od početka 2024. i mi smo imali istorijski uspeh. Srbija je bila zemlja koja je nakon korone bila prva po stopi prihoda iz turizma.

Memić je bio prinuđen da senzor za svoje dete kupuje na crno, a kako ističe mnogi ljudi ne znaju koliko je Libra važna:

- Mi smo se teško ranije snalazili sa senzorima, neko je kupovao u Francuskoj, u Nemačkoj. Nisu postojala pravila, svi su donosili nekome, to je koštalo oko 100 evra mesečno. To će sad biti u trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i to će biti olakšica za sve one koji nisu mogli da priušte deci. 24 sata kontinuirano u međućelijskoj tečnosti meri šećer, to je nešto što menja život svakom detetu. Deca će i nakon 18. godine moći da nose senzore.

