Slušaj vest

Do toga je došlo zbog naglog porasta vodostaja te reke izazvanog pojačanim ispušanjem vode iz akumulacija i povećanim dotocima sa uzvodnih područja.

Vanredna odbrana od poplava je uvedena na vodnoj jedinici "Drina - Loznica", precizirali nadležni.

Došlo je i do izlivanja reke iz osnovnog korita u nebranjenim priobalnim delovima, bez ugrožavanja branjenih područja i zaštićenih vodnih objekata, saopšteno je.

"Srbijavode" su, kako su naveli u tom preduzeću, organizovale pojačan nadzor odbrambeni linija i kontinuirano praćenje vodostaja i stanja nasipa, a situaciju na terenu neprekidno prate.

Kurir.rs/Beta

Ne propustiteSrbijaPRETI IZLIVANJE DRINE Upozorenja građanima Loznice i Malog Zvornika (FOTO)
LOZNICA - Drina.JPG
DruštvoRHMZ NIŽE UPOZORENJA JOŠ JUTROS OD 5! VEČERAS NOVA TURA SNEGA, PAŠĆE I DO 15 CM! Oprez zbog leda na ulicama! Sutra ledeni dan, u Vranju 9, Sjenica iznad nule?!
Sneg i zima
Srbija"BAŠ ČUDNOG VREMENA" Ni najstariji Užičani ovako nešto ne pamte: Znao je da bude sneg za Božić i po pola metra, pa smo pili kafu na terasi! Ali ovo... (FOTO)
Užice - Okovani ledom 1.jpg
BeogradBEOGRAĐANI, VAŽNO! Najnovije izmene u linijama gradskog prevoza zbog snega, ove autobuske linije voze skraćeno! Trolejbusi ne idu, zamenjeni autobusima
GSP 1.jpg
DruštvoKako voziti po ledenoj kiši koja će okovati Srbiju? 4 ključna saveta koja vozačima mogu olakšati put
Sneg na putevima
SrbijaOSPOSOBLJEN DEO TRAFOSTANICA Ekipe Elektrodistribucije rade u teškim uslovima u Malom Zvorniku FOTO
MALI ZVORNIK - Teški uslovi.jpg