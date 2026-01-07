Vanredna odbrana od poplava uvedena je danas na reci Drini kod Loznice, saopšteno je iz Javnog preduzeća "Srbijavode".
HITNO SE OGLASILO JP SRBIJAVODE: Uvedena vanredna odbrana od poplava na Drini kod Loznice
Do toga je došlo zbog naglog porasta vodostaja te reke izazvanog pojačanim ispušanjem vode iz akumulacija i povećanim dotocima sa uzvodnih područja.
Vanredna odbrana od poplava je uvedena na vodnoj jedinici "Drina - Loznica", precizirali nadležni.
Došlo je i do izlivanja reke iz osnovnog korita u nebranjenim priobalnim delovima, bez ugrožavanja branjenih područja i zaštićenih vodnih objekata, saopšteno je.
"Srbijavode" su, kako su naveli u tom preduzeću, organizovale pojačan nadzor odbrambeni linija i kontinuirano praćenje vodostaja i stanja nasipa, a situaciju na terenu neprekidno prate.
Kurir.rs/Beta
