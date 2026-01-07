Slušaj vest

Veliki delovi Srbije poslednjih dana našli su se pod ledenim omotačem nakon pojave ledene kiše, retke ali izuzetno opasne meteorološke pojave koja je izazvala ozbiljne probleme u saobraćaju i svakodnevnom funkcionisanju građana.

Ledena kiša nastaje kada padavine prolaze kroz slojeve atmosfere različitih temperatura. Na većim visinama sneg se topi u kišu, ali se u prizemnom sloju vazduha, koji je ispod nule, kapljice pothlađuju. Iako ostaju u tečnom stanju dok padaju, u trenutku dodira sa hladnom podlogom one se momentalno lede, stvarajući sloj glatkog i providnog leda.

Jedna od najopasnijih zimskih pojava

Meteorolozi upozoravaju da ledena kiša spada među najopasnije zimske pojave, jer se teško uočava, a posledice mogu biti ozbiljne. Za razliku od snega, koji se može čistiti i posipati, led se brzo formira i dugo zadržava, naročito pri niskim temperaturama.

Foto: RHMZ Printscreen

RHMZ je izdao meteorološko upozorenje za period od 05. do 07. januara:

"Mogući su problemi u saobraćaju i snabdevanju stanovništva životnim namirnicama, toplotnom i električnom energijom (moguća totalna blokada saobraćaja), moguće velike štete na prenosnim sistemima – dalekovodima, povrede pešaka, oštećenje stabala – štete na šumama, drveću u parkovima i individualnom drveću (lomljenje grana). Usled zaledjavanja moguće su štete i na sistemima električne železnice, žičarama, TV tornjevima i drugim antenskim stubovima. Upozorenje na području Beograda na lokalnu pojavu ledene kiše, Početkom sedmice, od 05. do 07. januara, očekuje se i lokalna pojava ledene kiše, a sneg uz manje povećanje visine snežnog pokrivača ponovo u utorak uveče (06.01.) i sredu (07.01.)", stoji u saopštenju.

Foto: Shutterstock

Upravo taj tanki, ali izuzetno klizav ledeni pokrivač predstavlja najveću opasnost. Drveće, dalekovodi, putevi i trotoari postaju zaleđeni za vrlo kratko vreme. Pod težinom leda dolazi do lomljenja grana, pucanja kablova i prekida u snabdevanju strujom, dok saobraćaj često biva potpuno paralizovan.

Nadležne službe apeluju na građane da izbegavaju putovanja, prilagode kretanje uslovima na terenu i posebnu pažnju obrate na mogućnost padanja grana i ledenica. Vozačima se savetuje upotreba zimske opreme i maksimalan oprez, dok pešacima preostaje da se kreću sporije i biraju sigurnije pravce.

