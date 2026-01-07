NAJOPASNIJA ZIMSKA POJAVA "LEDENA KIŠA" PARALISALA SRBIJU! Izdato hitno upozorenje građanima, posebno za Beograd: Totalna blokada saobraćaja, prekid grejanja!
Veliki delovi Srbije poslednjih dana našli su se pod ledenim omotačem nakon pojave ledene kiše, retke ali izuzetno opasne meteorološke pojave koja je izazvala ozbiljne probleme u saobraćaju i svakodnevnom funkcionisanju građana.
Ledena kiša nastaje kada padavine prolaze kroz slojeve atmosfere različitih temperatura. Na većim visinama sneg se topi u kišu, ali se u prizemnom sloju vazduha, koji je ispod nule, kapljice pothlađuju. Iako ostaju u tečnom stanju dok padaju, u trenutku dodira sa hladnom podlogom one se momentalno lede, stvarajući sloj glatkog i providnog leda.
Jedna od najopasnijih zimskih pojava
Meteorolozi upozoravaju da ledena kiša spada među najopasnije zimske pojave, jer se teško uočava, a posledice mogu biti ozbiljne. Za razliku od snega, koji se može čistiti i posipati, led se brzo formira i dugo zadržava, naročito pri niskim temperaturama.
RHMZ je izdao meteorološko upozorenje za period od 05. do 07. januara:
"Mogući su problemi u saobraćaju i snabdevanju stanovništva životnim namirnicama, toplotnom i električnom energijom (moguća totalna blokada saobraćaja), moguće velike štete na prenosnim sistemima – dalekovodima, povrede pešaka, oštećenje stabala – štete na šumama, drveću u parkovima i individualnom drveću (lomljenje grana). Usled zaledjavanja moguće su štete i na sistemima električne železnice, žičarama, TV tornjevima i drugim antenskim stubovima. Upozorenje na području Beograda na lokalnu pojavu ledene kiše, Početkom sedmice, od 05. do 07. januara, očekuje se i lokalna pojava ledene kiše, a sneg uz manje povećanje visine snežnog pokrivača ponovo u utorak uveče (06.01.) i sredu (07.01.)", stoji u saopštenju.
Upravo taj tanki, ali izuzetno klizav ledeni pokrivač predstavlja najveću opasnost. Drveće, dalekovodi, putevi i trotoari postaju zaleđeni za vrlo kratko vreme. Pod težinom leda dolazi do lomljenja grana, pucanja kablova i prekida u snabdevanju strujom, dok saobraćaj često biva potpuno paralizovan.
Nadležne službe apeluju na građane da izbegavaju putovanja, prilagode kretanje uslovima na terenu i posebnu pažnju obrate na mogućnost padanja grana i ledenica. Vozačima se savetuje upotreba zimske opreme i maksimalan oprez, dok pešacima preostaje da se kreću sporije i biraju sigurnije pravce.
