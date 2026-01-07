Slušaj vest

Lomljenje česnice organizujuje se 35. put na platou ispred Hrama Svetog Save.

Izvučeni i prvi zlatnici iz česnice teške 260 kilograma

Upravo najmlađima će biti podeljeno i 4.000 krstića i 2.000 paketića.

Uprkos lošim vremenskim uslovima i velikoj hladnoći okupio se veliki broj vernika..

...koji mirno stoje u koloni čekajući da počne lomljenje Božićne česnice.

Ovim povodom Zoran Paralica, predsednik Udruženja pekara Srbije, rekao je:

- Pripremili smo česnicu koja je teška 260 kilograma, sačinjena je od 5.200 jufki. Osam vrednih majstora je to noćas vredno pravilo. To su pripremali u prostorijama pekare AS Braca Stanković, koja je i darodavac 33 zlatnika i paketića kojih ima negde oko 3.000

A Svetlana Nikolić, tehnolog kompanije AS Braca Stanković je podsetila:

- Mi godinama tradicionano delimo česnice širom Srbije. Ove godine 10 česnica, najveća je ispred Hrama - preko 4 metra sa skoro 5.000 delova, u njoj se nalaze 33 zlatnika, a česnica je teška oko 250 kg, na njoj su neumorno radili pekari cele noći. Dopremljena je ispred Hrama gde ćemo je podeliti sa sugrađanima uz 3.000 paketića. To je veoma važno za očuvanje tradicije, za nas nešto posebno, delimo mir i ljubav sa sugrađanima...

Na lomljenju česnice prvi put je danas i ministarka Jagoda Lazarević.

- Radujem se, prvi put sam ovde, očekujemo veliki broj dece. Impresvni je koliko su se naši pekari potrudili, hleb nam je nekako i simbol. Božić je za mene specijalan dan. Mališane će da obraduju paketići i zlatnici.

- Ja kad pamtim svoje detinjstvo, uvek je bio Božić Bata simbol i tada sam se najviše radovala poklonima, kaže Lazarevićeva.

