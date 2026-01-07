Slušaj vest

Rajli je Amerikanac koji je živeo i radio na Tajlandu, Kostariki i Slovačkoj, ali je za svoj dom naposletku izabrao Srbiju gde živi već deset godina.

U našoj zemlji radi kao profesor engleskog jezika, vodi ture po pivnicama, svira kantri i bluz muziku, a na Jutjub kanalu ispričao je šta mu se sviđa u Srbiji, zašto se ovde oseća slobodnije i srećnije nego u Americi, koje su sličnosti između Srba i Amerikanaca.

Rajli se prisetio i svog prvog utiska o našoj zemlji...

- Odseo sam u nekom hostelu i otišao sam u Skadarliju, čuvenu boemsku četvrt. Sećam se da sam ušao u neki kafić i neki tip me je pitao: "Ti si Amerikanac?!" i ispričao mi priču o NATO bombardovanju. Bio sam malo zabrinut, pomislih: "Ovo nije način na koji želim da započnem razgovor". Međutim, on reče: "U redu je, hajde da probaš našu pljeskavicu, probaj naše ćevape". I platio mi je večeru, častio me rakijom i onda samo rekao: "Dobrodošao u Srbiju!". To je bila moja prva ili druga noć ovde. I to je ostavilo utisak na mene! - ispričao je on autoru ovog podkasta, koji je, inače, Rus.

Amerikanac Rajli Foto: youtube printscreen/ Attic Life

On je prve dve godine života u Srbiji išao na kurs srpskog jezika, ali nikako nije mogao da savlada padeže.

- Engleski jezik ima samo jednu deklinaciju - jedninu i množinu. Srpski ima sedam deklinacija. Ne mogu samo da kažem: "Imam kafa". Moram da kažem: "Imam kafu, kafe, idem na kafom". Bio sam toliko frustriran jer sam pokušavao da to uradim savršeno. I, onda sam konačno odustao i sad ne koristim padeže. I postalo je lakše! I dalje zvučim kao stranac, ali bar mogu da se snađem, ako ne brinem toliko o gramatici - kaže on.

"Da Rusija i Španija imaju dete, to bi bila Srbija"

Što se naroda tiče, kaže da su Srbi izuzetno gostoljubivi i srdačni.

- Moja šala - kada me ljudi pitaju kakvi su Srbi, kažem: "Zamislite da su Rusija i Španija imale dete. To je Srbija". Sve je slovensko. Imate ćirilicu, imate pravoslavlje, imate rakiju... Ali, ima nešto u vezi sa toplim vremenom i tom blizinom Mediterana, što čini da postoji taj italijanski, španski vajb za samo pričanje, i da se bude glasan i da se ćaska sa strancima.

Rajli kaže da je, živeći u Srbiji, pokupio i neke nove navike.

- Moji prijatelji u SAD su primetili kako više ne razmišljam preterano o nekim stvarima. Samo kažem: "Je*i ga". To je najbolja srpska reč - kaže on i dodaje da mu se čini da je postao opušteniji i direktniji.

Amerikanac Rajli Foto: youtube printscreen/ Attic Life

Kada bi morao da izdvoji tri najbolje stvari u vezi sa Srbijom, to bi, kaže, bile gostoprimstvo, roštilj, kao i opuštena atmosfera.

- Opuštenije je ovde. Sviđa mi se što je ovde ritam malo sporiji u odnosu na onaj koji sam navikao. Mnogi su mi rekli da previše brinem o nečemu ili se prebrzo krećem. Ovde su mi često rekli: "Polako". Mi Amerikanci stalno smo u pokretu. Stalno nešto radimo, radimo... Ja sam iz malog grada, ali čak i tamo se stalno očekuje da se sve uradi odmah. To je još gore ako živite u Njujorku ili nekom drugom velikom gradu. Međutim, čak i u malim mestima još uvek postoji velika želja da sve bude organizovano, striktno i na vreme - objašnjava Rajli.

Verio Srpkinju

Rajlijevo omiljeno jelo, inače, je mućkalica, a on se nada da će uskoro dobiti i srpsko državljanstvo. Dve godine je veren sa Srpkinjom, planiraju i svadbu.

- To mi olakšava pristup kada pričam sa ljudima. Mogu da ispričam celu priču o tome kako sam došao ovde i kako mi se sviđa, ali je ponekad jednostavnije reći: "Imam srpsku ženu". Većina ljudi kaže "O, bravo! Ona te je osvojila, dovela te je ovamo". To malo olakšava situaciju - šali se on.

Rajli je oduševljen i festivalima po Srbiji i vole da organizuje ture na slaninijadu, kobasicijadu, mudijadu.

Kaže i da su Amerikanci iz malih gradova prilično slični Srbima iz manjih mesta.

- Ja sam iz malog grada i uživam da se krećem po manjim mestima u Srbiji. U koju god državu da odete, ljudi iz malih mesta su malo opušteniji, ponekad konzervativniji, ali obično ljubazniji, bez obzira odakle ste.

Amerikanac Rajli Foto: youtube printscreen/ Attic Life

"Osećam se bezbedno"

U Srbiji, čak i u Beogradu, je mnogo bezbednije nego u SAD.

- Ovde u Beogradu je mnogo lepo. Mogu da izađem noću, da šetam od centra grada do svog stana i da se ništa ne desi. Niko nikad ne viče na mene. Nikad mi niko nije prišao, napao me. Osećao sam se veoma sigurno. U SAD stalno imate vesti o masovnoj pucnjavi u školi, masovnoj pucnjavi u tržnom centru, na koncertu, ulici...

Rajli kaže da ljudi iz SAD mogu da nauče od Srba kako da više cene prijatelje i porodicu.

- Mogu da nauče kako da više cene prijatelje i porodicu, kako da više uživaju u kafi sa nekim, kako da više uživaju u vremenu provedenom sa decom... Da cene to mnogo više umesto da stalno razmišljaju o poslu. U SAD je mnogo ljudi koji se bore sa anksioznošću, depresijom i slično ide kod psihijatra ili uzima lekove, a ovde kada ljudi imaju problem, pozovu prijatelje ili nekog iz familije i odu na kafu i popričaju o tome. Mislim da je to mnogo prirodniji način da reše problem - kaže Rajli i zaključuje:

- Ako ovde imate dobar posao, smatram da ste mnogo slobodniji nego u SAD i da imate bolji kvalitet života. Ja sam, lično, ovde mnogo srećniji nego u SAD.

Kurir.rs