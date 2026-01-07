Slušaj vest

Influenserka Iva poznatija kao "ivadizzy" u svojoj objavi na društvenim mrežama uporedila je muško ženske odnose iz 1838. godine sa 2026. godinom.

- 1838. godine su muškarci gradili dvorac za žene kao simbol ljubavi - napisala je ona i dodala:

- 2026. godine muškarci se boje uspešne žene.

Nakon samo nekoliko sati, ispod njene objave su krenuli razni uvredljivi komentari, a kako je naglasila, oni su je veoma uplašili a pogotovo činjenica sveta u kom će, kako kaže, njena ćerka odrastati i tražiti partnere.

Objava izazvala lavinu mizoginih komentara

Ispod objave su se nizali komentari:

- Današnje žene nisu vredne ni šamara;

- Čuj boje se. Koja glupost, uspešna žena obično hoće da menja muškarce ili neće da pokvari liniju i rodi dete ili misli da je pokupila pamet celog sveta;

- Daj ne balavi, koje uspešne žene? Oprati se ne možete i tačka,

- Žene tada nisu imale ravnopravnost nad muškarcima i bile su sluškinje. Pa ti vidi dokle ste dogurale. Možete se sve skupiti i izgraditi jedan dvirac sa dovoljno soba;

- Zbog vašeg debilizma nas baš briga, pa nismo mi budale, tražite da imate nekog a sa strane još nekog i još oćete dvorac. Živite sa mačkama, za bolje i niste;

- 1838. godine žene su poštovale svog muža i nevine ulazile u brak. Nije smela ni da pomisli da uzvrati reč mužu. A ove današnje devojke su zlo, primer bestidnosti i srama. Kada izađe ne znaš da li ima 13 ili 28 godina( čast izuzecima). Ne gradi se kuća preko stan na dan. Flertujete iz dosade pa vam je posle drugi kriv. Za reč sramota 90% devojaka ne zna - pisalo je u komentaru ispod objave.

Kako kaže, osam godina radi preko društvenih mreža, ali nikada se do sada nije uplašila komentara. Činjenica da se ovakvi komentari i dalje pojavljuju pokazuje koliko je važno javno govoriti o problemu, ne ćutati i jasno stati u odbranu dostojanstva svake osobe, bez obzira na pol.

Kurir.rs