Snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Kolubare, Novog Sada, Pančeva, Požege, Subotice, Užica i Zrenjanina.

Na snazi je zabrana za šlepere na teritoriji Kruševca, Novog Pazara, Valjeva, Ivanjice i Fruške gore (Iriški venac).

Sva raspoloživa mehanizacija i ekipe putara su na terenu spremni da reaguju po potrebi. Raspolažemo sa dovoljnim količinama soli, kamenog agregata i rizle.

Screenshot 2026-01-07 113203.png
Foto: JP Putevi Srbije

 Nikud bez zimske opreme

JP „Putevi Srbije“ apeluje na sve učesnike da ne kreću na put bez obavezne zimske opreme, jer se danas na istoku i jugoistoku Srbije očekuje pojava kiše koja će se lediti na tlu, dok se na području severne, zapadne, centralne i jugozapadne Srbije posle podne i uveče očekuje intenziviranje snežnih padavina i povećanje visine snežnog pokrivača za 10 do 15 cm, lokalno i više.

Ukoliko krenete na put, budite posebno oprezni, poštujte ograničenja brzine i prilagodite vožnju uslovima na putu.

Detaljne informacije o stanju na državnim putevima Republike Srbije u realnom vremenu,
možete naći na internet prezentaciji JP Putevi Srbije na linku: https://www.putevi-srbije.rs/index.php/sr/stanje-na-dr%C5%BEavnim-putevima

Na beogradskom aerodromu saobraćaj se odvija normalno, uz pojedinačna kašnjenja

Na Aerodromu Nikola Tesla saobraćaj se jutros odvija normalno, prema planiranom redu letenja, uz pojedinačna kašnjenja. Sve operativne službe angažovane su u punom kapacitetu kako bi se obezbedilo da operacije teku bezbedno, a saobraćaj nesmetano i da eventualni uticaj vremenskih uslova bude minimalan.

U Francuskoj otkazano 140 letova

Snežne padavine i led u Francuskoj prouzrokovali su masovne saobraćajne zastoje, obustavu autobuskih linija i otkazivanje oko 140 letova na pariskim aerodromima.

EPS (1).jpeg