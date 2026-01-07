Slušaj vest

Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da se na istoku i jugoistoku Srbije uveče lokalno očekuje kiša koja će se lediti na tlu. Na području severne, zapadne, centralne i jugozapadne Srbije posle podne i uveče očekuje se intenziviranje snežnih padavina, pa i povećanje visine snežnog pokrivača za 10 do 15 centimetara, lokalno i više.

Mogući su problemi u saobraćaju i snabdevanju stanovništva životnim namirnicama, toplotnom i električnom energijom (moguća totalna blokada saobraćaja), moguće velike štete na prenosnim sistemima - dalekovodima, povrede pešaka, oštećenje stabala - štete na šumama, drveću u parkovima i individualnom drveću (lomljenje grana), naveli su u saopštenju.

Upozorenje na ledenu kišu i na nov obilan sneg

Upozorenje za Beograd

Na području Beograda posle podne i uveče očekuje se intenziviranje snežnih padavina kao i povećanje visine snežnog pokrivača za 10 do 15 cm.

Hidrološko upozorenje

Na Limu kod Prijepolјa narednih 6 sati vodostaj će biti u stagnaciji i manjem porastu i kretaće se oko granice vanredne odbrane od poplava, a zatim će preći u opadanje. Na Dunavu, na Savi kod Beograda i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa.

Sutra je ledeni dan, šta nas čeka dalje

Sutra je ledeni dan uz postepeni prestanak padavina i razvedravanje, ujutru i pre podne u severnim i zapadnim, a sredinom dana i u ostalim predelima Srbije. Vetar slab i umeren, sredinom dana i jak severozapadni, na istoku povremeno sa olujnim udarima.

Najniža temperatura od -8 do -2 °S, lokalno i do -10 °S, a najviša dnevna od -4 do 0 °S.

U petak ujutru umeren i jak mraz, od -14 do - 7 °S, a samo se na istoku zemlјe očekuje slab mraz oko -4 °S. Tokom dana toplije, posle podne uz postepeno naoblačenje sa kišom i susnežicom sa zapada, koja će se u Vojvodini ponegde lediti pri tlu.

Od subote ponovo hladnije, mestimično sa snegom, a u nedelјu i početkom sledeće sedmice i sa uslovima za pojavu ledenih dana.