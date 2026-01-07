Božić nije običaj koji se pokazuje, već zavet koji se živi, poručili su danas pripadnici SAJ-a, Specijalne antiterorističke jedinice MUP-a Srbije.
"BOŽIĆ NIJE OBIČAJ KOJI SE POKAZUJE, VEĆ ZAVET KOJI SE ŽIVI" Pripadnici SAJ na Božićnoj liturgiji: Vera, tradicija i otadžbina nose se u sebi (FOTO)
Oni su jutros prisustvovali Božićnoj liturgiji u Hramu Svetog Save koju je bogoslužio patrijarh srpski Porfirije.
Pripadnici SAJ na Božićnoj liturgiji u Hramu Svetog Save 2026. Foto: Printscreen/Instagram/MUP Srbije
- Za Specijalnu antiterorističku jedinicu, taj zavet ima težinu službe, čuva se disciplinom, odgovornošću i delima. Vera, tradicija i otadžbina ne nose se kao znak. One se nose u sebi, poručili su pripadnici SAJ.
