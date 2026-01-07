Slušaj vest

Oni su jutros prisustvovali Božićnoj liturgiji u Hramu Svetog Save koju je bogoslužio patrijarh srpski Porfirije.

Pripadnici SAJ na Božićnoj liturgiji u Hramu Svetog Save 2026. Foto: Printscreen/Instagram/MUP Srbije

- Za Specijalnu antiterorističku jedinicu, taj zavet ima težinu službe, čuva se disciplinom, odgovornošću i delima. Vera, tradicija i otadžbina ne nose se kao znak. One se nose u sebi, poručili su pripadnici SAJ.

Kurir.rs  

Ne propustiteSRBI NA KIMKAKO SLAVE BOŽIĆ SRBI NA KOSOVU I METOHIJI: Hram Svetog Dimitrija u Severnoj Mitrovici premali za sve vernike na božićnoj liturgiji (VIDEO)
Screenshot 2026-01-07 130924.jpg
DruštvoKURIR ISPRED HRAMA SVETOG SAVE: Tradicionalno lomljenje božićne česnice od 260 kilograma! Izvučeni prvi od 33 zlatnika, okupio se ogroman broj ljudi! FOTO/VIDEO
česnica.jpg
DruštvoBOŽIĆNE LITURGIJE U SVETINJAMA ŠIROM SRBIJE: Patrijarh Porfirije služio u Hramu Svetog Save, najradosniji hrišćanski praznik najavila crkvena zvona (FOTO)
2026-01-07 09_16_22-Kurir dnevne novine - Najnovije vesti dana_ Srbija, region i svet _ Kurir — Mozi.png
DruštvoOVAKO JE DOČEKAN BOŽIĆ ŠIROM SRBIJE! Snimci stižu sa svih strana (FOTO/VIDEO)
Novi Sad (1).png
SRBI NA KIMSRPSKA SLOGA JAČA OD SVEGA! Braća Vuković sa 17 dece čuvaju ognjište na Kosovu i Metohiji: Nadamo se da će naša priča motivisati i druge da se vrate
Vladimir Vuković