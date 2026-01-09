Slušaj vest

Jedna studentkinja objavila je koliko mesečno novca potroši u Beogradu i pokrenula žučnu raspravu. Ona je na platformi Redit zatražila savet – može li bolje da organizuje lične finansije u odnosu na budžet koji iznosi 81.000 dinara.

Evo šta je tačno navela o svojim mesečnim troškovima, a što je potom pokrenulo žučnu raspravu:

- Majka me je pritisla da mnogo trošim i hoće da mi smanji budžet na 700 evra mesečno, što ispada 81.000 dinara. Ja kad probam to da raspodelim, ispada da nije dovoljno. Ne znam gde grešim, pa možda vi budete imali neke savete za mene - napisala je studentkinja.

Napomenula je da studira u Beogradu, gde su, "cene malo jače" a potom i navela svoje mesečne troškove.

Cigarete

Krećemo od nečega čega me je jako sramota – cigarete. Na cigarete mi ide 10.800 dinara mesečno. Nameravam da prestanem da pušim idućeg meseca, što zbog novca, što zbog zdravlja, tako da je to jedan očigledan način da uštedim. Majka mi ne zamera pušenje i ne zahteva da prestanem.

Računi

Plaćam svoj i majčin račun za telefon, onda struju, vodu i Infostan, sveukupno 10.000 dinara. Ne mislim da tu može išta da se promeni.

Lekovi

5.000 dinara mesečno dajem na lekove, oni su mi neophodni i ne postoji jeftinija varijanta jer ne potpadaju pod one koje pokriva državno osiguranje.

Ljubimci

Imam dve mačke i mesečno mi na njihovu hranu, pesak, poslastice i lekove za epilepsiju koju jedna ima ide 10.000 dinara.

Hrana

Za hranu izdvajam 20.000 dinara. To izađe na 5.000 dinara nedeljno, što mi deluje sasvim realno jer svaki put kad uđeš u prodavnicu, ne možeš da prođeš ispod 1.000 dinara za najosnovnije stvari. Slabo jedem meso, hranim se mahom povrćem, ribom, mlečnim proizvodima. Jedem losos dva puta nedeljno po nalogu lekara, ali nabavljam od poznanika pet fileta lososa od 200 grama koja su u maloprodaji preko 10.000 dinara, a ja plaćam 2.000 dinara za svih pet. Piletinu mi šalju prijatelji sa sela, ne plaćam je uopšte.

Kozmetika

5.000 dinara mesečno za kupku, sapun za ruke, toalet papir, prašak za veš, šampon, kremu za lice, šta god tog meseca nestane od kozmetike, ali mislim da je 5.000 dinara neki prosek na mesečnom nivou. Na primer ovog meseca imam da kupim SPF kremu, koja je 1.600 dinara, i kremu za ekcem, koja je 1.800 dinara, a od ostatka kupku za telo, sapun za ruke i toalet papir.

Teretana

Do sada sam išla na personalni trening, koji mi više nije potreban, i mislim da mogu da pređem na vođeni kod istog trenera, jer opet nisam spremna da radim skroz sama i ne želim da se povredim ili tako nešto. To je 7.500 dinara.

Fakultet

Ovog meseca će krenuti novi semestar, gde ću morati da kupim knjige za školu (kupujem štampane one), sveske i ostale potrepštine – markeri, olovke i tako dalje. Mislim da to bude oko 10.000 dinara.

"Kad se sve izračuna, ostaje mi samo 2.500 dinara"

- I onda preostaje svega 2.500 dinara, za džeparac kad sam na faksu da jedem, da možda odem na kafu, uradim nokte, eventualno izađem, kupim sebi nešto od odeće jer recimo, trebaju mi nove patike za trening, vidim da sa ovim budžetom ne mogu da ih priuštim niti sve ovo što sam navela.

Generalno me zanima vaše mišljenje, da li biste umeli ovo bolje rasporediti, i kako uštedeti novac, pre svega na čemu štedeti (izuzev na cigarama što je očigledno).

I pomalo mi je proradila griža savesti zbog toga što mi je majka nabacila da puno trošim, pa me zanima da li vi smatrate da je u redu da, pored toga što ću ostaviti cigarete, opet zatražim još 100 evra za trošenje kako bi mi pored svih ovih "obaveznih" troškova ostalo 200 evra za džeparac kad sam na faksu, za izlazak, neki komad odeće/obuće i tako te stvari na mesečnom nivou. Ili sam ja samo razmažena?“ - napisala je ona.

"Uzmi radi nešto! Kako te nije stid?!"

U ovo doba poskupljenja svega donekle je razumljivo da nam danas treba sve više novca, ali ova računice mlade Beograđanke je mnoge razljutila.

„Pa ja živim sa 40.000 dinara. I jedem u menzi i sve mi uđe u te troškove.“

„Čoveče, ljudi rade za 50.000 mesečno.“

„Iskreno, za svaku stavku stavku troši previše, po meni. Kozmetika 5.000 mesečno? Koliko šampona jede na mesec dana? Jede losos? Koliko god da je jeftiniji, opet je skup. Da sprema pastu/belo meso, povrće, pirinač/čorbasto, ispalo bi ti ispod 20.000 sigurno. I 10.000 za faks pobogu, knjige kupiš u kopirnici, ovo ostalo ne dođe toliko sigurno, ali ako ispadne, to je dva puta godišnje, ne ide u mesečnu računicu. Teretana 7.500?? Ne govorim da ne može toliko da se potroši, ali za osobu koju izdržavaju roditelji, student, stvarno je daleko od minimuma", jedna je od analiza slučaja ove studentkinje.

"Ja se uvek pitam kako ovakve ljude nije sramota. Što bi Marčelo rekao - 'Uzmi radi nešto', nije te stid pred matorcima, nemaš ti problem čim daješ sebi tol’ko oduška‘. Druže, pa znam porodice koje krpe kraj sa krajem sa manjom svotom, a ti razmaženko tražiš od mame toliki 'džeparac' u tim godinama", usledio je još jedan komentar, a bilo je i ovakvih:

"Ja ne mogu da verujem šta čitam. Ne želim da budem gruba, ali meni je ovo preterano… Za skoro sve stavke daje previše novca. Ja zarađujem sama više od ovoga i, osim za hranu, dajem manje za sve ostalo. Krema od 1.600 mi je bila skupa dok nisam počela da radim, iskreno i sad mi bude žao da potrošim toliko. Teretana 7.500… Haos. Svaka čast majci što i šalje koliko šalje.“

„Čoveče, ja sam mislio iz naslova da će biti uključena i renta za stan, a ona ladno spuca više nego devojka i ja zajedno. Blago tebi, neko ti samo daje 80.000 (implicirano da je pre bilo i više) mesečno, a studenti po domovima žive i sa po 15.000.“

„Da li si razmažena je pitanje stepena, objektivno na svetskom nivou to nikako nisu velike pare i ti ne živiš lagodno, ali ako tvoji roditelji ne mogu to da priušte lako, onda realno jesi razmažena jer stavljaš svoj komfor ispred njihovog. Ostaje ti kao 2.500 dinara, ali nakon što potrošiš na cigare, mačke i teretanu 27.000 mesečno, realno sve je to čist komfor. Mislim da su to tri stavke na kojima možeš značajno da uštediš, ako ti roditelji ne povećaju budžet, a ako ti povećaju budžet, onda je možda i korektno da toliko trošiš na te stavke.“

„Heh, a meni ko studentu davali 1.000 dinara nedeljno, pored kirije, plus mi stalno nabijali na nos kako im ja trošim sve pare. Tebi ne treba način da uštediš, tebi treba način da naučiš kako se zarađuju pare koje tako lako trošiš.“

"Izbaci pušenje i teretanu"

Tu su ipak i oni koji imaju konkretne savete za štednju.

„Vrlo je jednostavno. Koji god da je iznos u pitanju. Stavi na papir ono što ti je neophodno (hrana, računi). Od ostalih stvari ostavi 100% ono što te najviše lično ispunjava, a drugo potpuno izbaci. Nisam pobornik toga da se sve umanji za pomalo, radije sam za to da se nešto kompletno izbaci.“

„Kreni da jedeš u menzi što češće. Izbaci pušenje i teretanu. Ako ti je do vežbi, idi na trčanje, radi vežbe u stanu. Doći će vreme kad ćeš imati svoje prihode, a do tada se strpi sa teretanom koja realno nije neophodna.“

