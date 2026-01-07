Slušaj vest

On je to rekao jutros na božićnoj liturgiji u beogradskoj Crkvi Svetih apostola Petra i Pavla, u razgovoru sa sveštenicima.

"U razgovoru je istaknut značaj vere kao snažnog oslonca u ličnom i kolektivnom životu, kao i njena uloga u negovanju moralnih načela, odgovornosti i služenja otadžbini", saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Mojsilović je građanima pravoslavne veroispovesti poželeo da praznićni dani budu podstrek jedinstvu, međusobnom razumevanju i veri u bolju i sigurniju budućnost.

Kurir.rs

01bozic_topciderska_crkva_ngs_1_1767785546.jpg
Foto: Ministarstvo odbrane

 Kurir.rs

Ne propustiteDruštvo"BOŽIĆ NIJE OBIČAJ KOJI SE POKAZUJE, VEĆ ZAVET KOJI SE ŽIVI" Pripadnici SAJ na Božićnoj liturgiji: Vera, tradicija i otadžbina nose se u sebi (FOTO)
SAJ.jpg
SRBI NA KIMKAKO SLAVE BOŽIĆ SRBI NA KOSOVU I METOHIJI: Hram Svetog Dimitrija u Severnoj Mitrovici premali za sve vernike na božićnoj liturgiji (VIDEO)
Screenshot 2026-01-07 130924.jpg
DruštvoKURIR ISPRED HRAMA SVETOG SAVE: Tradicionalno lomljenje božićne česnice od 260 kilograma! Izvučeni prvi od 33 zlatnika, okupio se ogroman broj ljudi! FOTO/VIDEO
česnica.jpg
DruštvoBOŽIĆNE LITURGIJE U SVETINJAMA ŠIROM SRBIJE: Patrijarh Porfirije služio u Hramu Svetog Save, najradosniji hrišćanski praznik najavila crkvena zvona (FOTO)
2026-01-07 09_16_22-Kurir dnevne novine - Najnovije vesti dana_ Srbija, region i svet _ Kurir — Mozi.png