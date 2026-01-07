Načelnik Generalštaba Vojske Srbije (VS) general Milan Mojsilović izjavio je danas da srpska vojska počiva na vrednostima koje su duboko utkane u pravoslavnu duhovnu tradiciju - čast, požrtvovanost i vernost narodu.
Načelnik Generalštaba general Mojsilović: Vojska počiva na vrednostima iz pravoslavne duhovnosti
On je to rekao jutros na božićnoj liturgiji u beogradskoj Crkvi Svetih apostola Petra i Pavla, u razgovoru sa sveštenicima.
"U razgovoru je istaknut značaj vere kao snažnog oslonca u ličnom i kolektivnom životu, kao i njena uloga u negovanju moralnih načela, odgovornosti i služenja otadžbini", saopštilo je Ministarstvo odbrane.
Mojsilović je građanima pravoslavne veroispovesti poželeo da praznićni dani budu podstrek jedinstvu, međusobnom razumevanju i veri u bolju i sigurniju budućnost.
Foto: Ministarstvo odbrane
