Slušaj vest

Najradosniji dan u godini provedite sa najmilijima, a za sve vas pripremili smo bogat televizijski program:

Od 16.00 u emisiji u okviru serijala „Godina sa...“, danas je sa vama Nada Topčagić! A ono štoćete videti može samo ona! Sa muzičkom zvezdom sreli smo se u jednom od njenih omiljenih restorana gde je napravila šou za pamćenje. Razgovor nije mogao da prođe bez smeha, šale i dobre zabave, kao ni bez pominjanja Zlatana Ibrahimovića. Niko kao Nada, zato-očekujte neočekivano. Od 17.00 „Nebeska kafana“ i božićni muzički miks, program u okviru kog poznati pevači pevaju pesme preminulih muzičkih legendi.

Od 19.00, poslednji nastavak priče o najpoznatijoj grupi i najblistavijoj karijeri na ovim prostorima u Godinama Slatkog Greha: Najveća balkanska zvezda Lepa Brena u dokumentarnom serijalu priča o poznatim, ali otkriva i do sada nepoznate detalje iz svoje biografije. Od detinjstva u Brčkom, odrastanja u radničkoj porodici, do ostvarenja najblistavije karijere na tlu nekadašnje Jugoslavije. Kako je gradila brend, kolika je bila uloga menadžera Rake Đokića u uspehu Lepe Brene i Slatkog Greha i kako je izgledala turneja koja je trajala punih 10 godina. U serijalu govore istaknuti umetnici i javni radnici jednog vremena, koje je iznedrilo umetnika kakva je danas Lepa Brena. Serijal počinje njenom anegdotom iz osnovne škole kada joj je nepoznati čovek prorekao veliku popularnost i da će biti poznata kao Tito. Za Brenu je ovaj dokumentarni serijal emotivna priča o njenom životu, podsećanje na vreme u kome smo svi živeli srećno i u kome su hteli da prikažu tadašnje sociološke, kulturološke i ekonomske prilike.

Foto: Kurir

Od 20.00 nova epizoda mini serije “Čudne ljubavi”: Romantična komedija koja kroz niz urnebesnih situacija prepliće ljubavne dogodovštine niza likova različitih generacija povezanih rodbinsko - emotivnim vezama. Sve se događa u svečanoj atmosferi novogodišnjih praznika, od Svetog Nikole do Božića, uz puno smeha, nesporazuma, emotivnih krahova i ljubavnih uzleta.

Kako to izgleda kad slavski ručak krene po zlu, da li razvedeni partneri mogu da budu prijatelji, kako je to kad volite mnogo mlađeg muškarca, a kako kad o sebi lažete devojku u koju ste se tek zaljubili, na šta liči sestrinsko rivalstvo, a na šta muško-žensko prijateljstvo, da li decu treba podržavati baš u svemu i šta zaista očekujemo od svog partnera - samo su neke od tema u ovom uzbudljivom mini serijalu.

Foto: Kurir

Nakon toga sledi serija „Sulejman Veličanstveni“, u svom standardnom terminu, od 20.50.

Od 22.15 muzička diva Zorica Brunclik peva samo za vas u okviru emisije „Počinju snegovi“.

Foto: Kurir

Veče se nastavlja veselo, uz muziku kroz emisije „Majstori za dušu“ od 23.00 i „Moravsko predvečerje“, deset minuta nakon ponoći (00.10).