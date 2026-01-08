Slušaj vest

Limfom - jedno ime, mnogo lica. Simptomi ove bolesti mogu biti razni, zato mnogi i ne pridaju značaj ukoliko osete neke od njih. Maja Marković slučajno je napipala uvećanu limfnu žlezdu na glavi, ali tada nije slutila da će je ova bezazlena promena upućivati na borbu za život, koja je trajala tri godine.

Malaksalost, osećanje konstantnog umora i znojenja prilikom spavanja, osip, kašalj i temperatura – samo su neki od znakova ove bolesti koja može zadati ljudima velike probleme.

"Bila sam jako mlada kada sam osetile prve simptome..."

Maja je sve ove simptome osećala, ali je to pripisivala umoru i stresu. Nije mogla ni da nasluti koju će dijagnozu dobiti.

"Ja sam jedan od onih pacijenata koja jeste imala sve simptome, ali sam ih zanemarivala, bila sam jako mlada kada sam počela da imam konstantnu povišenu temperaturu, osećala umor, malaksalost, kašljucala, imala osip po koži i obilno noćno znojenje. Bila sam majka dvoje dece, zaposlena i nisam toliko obraćala pažnju na to", ispričala je Maja Marković za TV Prva.

Foto: Tv Prva

Kada je napipala žlezdu na specifičnom mestu, shvatila je da je vreme da se obrati lekaru.

"Moram pomenuti da su svi ti simptomi trajali neko vreme, i sigurno da sam se javila ranije doktoru, tok lečenja bi išao drugačije. Ovako, moj limfom je otkriven u poslednjem stadijumu i borba je trajala tri godine. Prošla sam kroz sve terapijske opcije koje su bile u tom trenutku dostupne u Srbiji", zaključila je Maja.

Posledice koje je bolest ostavila

Hemioterapija, imunoterapija, transplantacija matičnih ćelija, hematopoeza... sve ove terapije ostavile su posledice po njeno zdravlje.

"Imunoglobulinija je dijagnostikovana pre nekih deset godina i malo više i ta sekundarna hipogamaglobulinemija, odnosno jako niske imunoglobuline, tako da i dan danas na svakih šest meseci ja moram da primam intravenski imunoglobuline kako bih bila sposobna da se odbranim od raznih infekcija i da mogu normalno da funkcionišem", rekla je Maja i dodala:

- Bez obzira na sve, ja zaista živim maksimalnim kvalitetom života. To je i 20 godina nakon otkrivanja dijagnoze. Što znači da pacijenti sa limfomom mogu da drže bolest pod kontrolom. Ne mogu da kažem da mogu da budu izlečeni. Ne volimo ni mi kao pacijenti da koristimo taj izraz za ni hematolozi, ali definitivno te bolesti mogu da se drže pod kontrolom dugi niz godina - ispričala je Maja gostujući na TV Prva.