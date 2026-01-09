Slušaj vest

Na društvenim mrežama ovih dana ponovo je aktuelna fotografija srpkinje koja nosi lobanju sina Solunca.

Za ovu fotografiju mnogi kažu da je jedna od najneverovatnijih, najtužnijih i najuzvišenijih fotografija iz Prvog svetskog rata.

Na njoj se vidi majka srpskog vojnika koja nosi lobanju i kosti poginulog sina, u leto 1916. godine na Solunskom frontu.

Ukrasila ih je nevenom, cvećem kojim je najčešće i kićena vojska kada je kretala u rat. Nije vojsci bilo potrebno sečeno cveće, narod ga je kitio njime, "kiteći živog Hrista u onome ko je pošao da da život za drugog".

Ova majka je dala sina svojoj otadžbini. A on je dao svoj život za nju. Srbija je, prema podacima Mirovne konferencije u Parizu o žrtvama vojske i naroda u Velikom ratu dala 1.247.435 života za slobodu. Nije bilo nevena za sve. Ali, sloboda je izvojevana.

Kurir/ Espreso