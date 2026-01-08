Slušaj vest

Ognjen Bojković je dečak leptir koji je udružio Srbiju. On je zajedno sa svojom majkom bio gost božićnog izdanja emisije Puls Srbije.

Rođen je sa teškim i retkim oboljenjem, bulozna epidermioliza, zbog kojeg je njegova koža izuzetno krhka, poput leptirovih krila. Uprkos tome, Ogi i njegova porodica pokazali su neverovatnu snagu i dostojanstvo.

Мајka Svetlana Bojković kaže da je svaki njihov dan, uprkos dijagnozi, pun mira:

- Nema leka, ali postoji terapija. Ipak, mi smo jutros dočekali položajnika, izlomili česnicu, obavili običaje koje pokušavam da prenesem na njih i uživali celo prepodne - kaže majka, dok Ognjen kaže da je i on bio položajnik kod ujne i pojeo celu pogaču.

Svetlana objašnjava da je novac za Ogijevo lečenje brzo skupljen zahvaljujući dobrim ljudima, a oni su zbog njegovog zdravlja proveli 6 meseci u Americi.

- Bili smo u Americi 6 meseci, vratili se kući, nije primao terapiju do jula ove godine, imali smo pauzu, a počeo je opet da prima terapiju koja je potrebna svoj deci leptirima. To nije lek, već terapija, kapamo mu svakog četvrtka rane, nekada sve pokrijemo, nekada ne, a to pomaže da im se zatvore rane. To smanjuje bol i pomaže brže zarastanje - kaže Bojković.

Ognjen je šesti razred osnovne škole i uskoro će napuniti 13 godina, a kaže da je u školi sve teže, a fizika mu predstavlja izazov.

- Drugari mi puno pomažu i uvek su uz mene, ako mi nešto treba tu su uvek. Lepo se družimo i igramo se svaki dan, fudbal, izlazimo. Najviše igramo fudbal - kaže Ognjen i dodaje da bi voleo da igra fudbal sa Ronaldom.

Na pitanje kako njegov dan izgleda on kaže da izgleda kao i svačiji drugi, osim što se neke stvari razlikuju.

- Njegov dan ne počinje kao kod njegovih vršnjaka jer počinje i završava se previjanjem. Ipak, funkcioniše kao svaki dvanaestogodišnjak, igra igrice svaki dan - kaže majka ovog dečaka.

