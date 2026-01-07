



- Velika mi je čast što danas imam priliku da ugostim veliku porodicu koja svojim primerom zaslužuje divljenje i poštovanje. Posebno mi je drago to što se radi o pripadniku Vojske Srbije koji je podjednako uspešan i kao otac i kao vojnik, o čemu ova divna porodica ali i njegovi rezultati u službi najbolje svedoče. Božić nas podseća na najuzvišenije vrednosti koje okupljaju porodicu i učvršćuju veru u čoveka i otadžbinu. Porodica je temelj našeg društva i snaga Vojske Srbije, a briga o svakom pripadniku i njegovim najbližima ostaje trajno opredeljenje Ministarstva odbrane i Vojske Srbije – naglasio je ministar Gašić i dodao da posebne čestitke na Božić upućuje pripadnicima vojske koji su i u vreme praznika angažovani na svojim zadacima čuvajući sigurnost svih građana Republike Srbije.