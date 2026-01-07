Slušaj vest

Njegova Svetost Patrijarh srpski g. Porfirije dao je Božićni intervju ekskluzivno za crkvenu Hram televiziju, kao gost njene najgledanije emisije „Vrlinoslova“.

U razgovoru sa autorom i voditeljem Slobodanom Stojkovićem, Patrijarh je govorio o suštini Božića, naglašavajući da to nije samo istorijski događaj, već potreba da se iznova doživljava Rođenje Bogomladenca Hrista, kao i poziv da svako ljudsko srce postane Vitlejemska pećina u kojoj će se nastaniti Gospod.

Njegova Svetost govorio je i o Hristovom miru – miru koji nije od ovoga sveta, ali je jedini istinski odgovor na nemire savremenog doba, kako u ličnom, tako i u globalnom životu, o miru koji se projavljuje kroz ljubav prema bližnjem. Po prvi put javno, Patrijarh Porfirije govorio je i o proslavi Božića u svom rodnom mestu, u Čurugu, o lepoti narodnih običaja i bogosluženja, ali ističući da je suština praznika Liturgija.

Ne propustiteDruštvo"SLEDEĆI SVETOG SAVU, SRBIN ZNA ŠTA SU MOLITVA I MOLITVENO TIHOVANJE": Patrijarh Porfirije svima poželeo da predstojeću godinu provedu u miru i ljubavi
Screenshot 2025-04-20 100107 copy2.png
DruštvoNiču novi Dečani na mestu gde je Sveti Jovan krstio Hrista: SPC dobila deo svete zemlje u Jordanu za izgradnju srpskog manastira!
SPC7.jpg
DruštvoPatrijarh Porfirije otvorio međunarodni naučni skup na Pravoslavnom bogoslovskom fakukultetu
Aleksandar Vucic (16).jpeg
DruštvoKurir ekskluzivno saznaje: SPC sprema knjigu o nedelima ozloglašenog Stepinca koju će dostaviti papi Lavu XIV da spreči kanonizaciju!
Untitled-1.jpg