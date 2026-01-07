Slušaj vest

U Vranju je u poslednja 24 časa palo 26, 7 litara kiše po metru kvadratnom. Maksimalna dnevna temperatura izmerena u ovom gradu, danas na Božić je 10 stepeni, potvrdila je za Kurir Marija Stojković meteorolog Meteorološke stanice u Vranju.

Foto: T.S

Nakon kiše u Vranju od ponoći i sneg.

„Snežne padvine očekujemo od ponoći“, kaže za Kurir meteorolog Marija Stojković.

Korito Vranjske reke koja protiče ispod Belog mosta u Vranju nabujalo je zbog velike količine padavina u prethodna 24 časa.

Foto: T.S