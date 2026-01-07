Društvo
U poslednja 24 časa palo 26,7 litara kiše u Vranju: Tokom noći stiže i sneg
U Vranju je u poslednja 24 časa palo 26, 7 litara kiše po metru kvadratnom. Maksimalna dnevna temperatura izmerena u ovom gradu, danas na Božić je 10 stepeni, potvrdila je za Kurir Marija Stojković meteorolog Meteorološke stanice u Vranju.
Nakon kiše u Vranju od ponoći i sneg.
„Snežne padvine očekujemo od ponoći“, kaže za Kurir meteorolog Marija Stojković.
Korito Vranjske reke koja protiče ispod Belog mosta u Vranju nabujalo je zbog velike količine padavina u prethodna 24 časa.
Podsećamo Vranje je zabelelo početkom oktobra 2024. pa bi najavljene snežne padavine koje se očekuju od ponoći bile prve u Novoj 2026.godini u tom gradu.
