- Kada je pala Republika Srpska Krajina, ona za mene nikada nije pala. Sebe smatram njihovim državljaninom. Samom sebi sam dao tu tapiju. Umalo nisam umro od tuge. Ja sam je ožalio kako se žali pokojnik, po srpskim običajima. Sve što mi se tada zateklo, imao sam nekih 700 kila brašna u kući, ja sam razneo po kućama gde su oni došli... Dugo sam tugovao, ali Bog je veliki pa sam preživeo tu tugu. Da sve to povratimo. Možda neću ja to dočekati, možda ni vi, ali upravo zbog toga govorim, da naraštaji pamte, da znaju gde je svetinja, bez koje ne možemo da postojimo.