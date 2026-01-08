Slušaj vest

Zabrana saobraćaja za šlepere i kamione sa prikolicom na snazi je na 40 puteva u Srbiji, između ostalog na silaznoj traci na Fruškoj Gori, potezu Užice-Čajetina-Nova Varoš, i ka graničnim prelazima sa Bosnom i Hercegovinom Bajina Bašta i Kotromanu.

Auto-moto savez Srbije (AMSS) navodi da je i na deonici Paragovo-Iriški venac, u oba smera na snazi zabrana saobraćaja za teretna vozila teža od 3,5 tone.

Nema zadržavanja vozila ni na graničnim prelazima ni na naplatnim stanicama auto-puteva.

Na put isključivo sa zimskom opremom

Na putnim pravcima prvog, drugog i trećeg prioriteta u većini krajeva Srbije ima mestimično do pet centimetara raskvašenog snega, a jači sneg se očekuje tokom noći, kada može pasti od 10 do 15 santimetara snega, lokalno i više.

Na jugoistoku zemlje će biti toplije sa kišom, a ponegde je moguća i kiša koja će se lediti pri tlu.

AMSS upozorava da se na put kreće isključivo sa zimskom opremom, pre svega dobrim zimskim gumama i da se računa da je vožnja teža, sporija i duža nego obično.

Kurir.rs/Beta

Ne propustiteDruštvoNIKUD BEZ ZIMSKE OPREME! Mirno božićno jutro na putevima: Nema gužvi ni na drumu, ni na naplatnim rampama i graničnim prelazima
Loznica
SrbijaSTANJE NA PUTEVIMA U SRBIJI: Zimski uslovi vožnje, upozorenje od AMSS na ledenu kišu. evo kako je na granicama
gužva ,saobraćaj, noć
DruštvoPUTEVI KLIZAVI ZBOG SNEGA! AMSS upozorio vozače da ne kreću na put bez zimskih guma: Objavljeno i trenutno stanje na prelazima
LOZNICA - Čišćenje.JPG
DruštvoOGLASIO SE AMSS: Na graničnom prelazu Batrovci autobusi čekaju tri sata na izlazu iz Srbije
Zamagljena stakla na automobilu