Ledeni talas zahvatio je prethodnih nekoliko dana Srbiju, a ako je suditi po najavama meteorologa, pravo zimsko vreme potrajaće sve do kraja meseca, pa čak i početkom sledećeg.

Red snega, red ledene kiše, pa opet sneg, i to sve uz debeli minus i bez ijednog zraka Sunca - tako bi u najkraćem mogle opisati vremenske prilike tokom proteklih nekoliko dana u zemlji. Zima je stigla i to ne samo kalendarski, a prema rečima Ivana Ristića, nakon kraćeg otopljenja, ponovo nas čeka novi nalet hladnog vremena.

Ivan Ristić prognoza Foto: Ivan Ristić/ Facebook

Stiže topliji vazduh

- U drugoj polovini januara topliji vazduh iz Sredozemlja polako će potisnuti hladan artički na sever i severoistok što će usloviti postepeni porast temperatura i postepeno otapanje snega - naveo je Ristić na svom Fejsbuk profilu.

Foto: Ivan Ristić/ Facebook

Prema njegovim rečima, prema dosadašnjim dostupnim parametrima, topliji talas biće kratkog daha.

- Ovo je najverovatnije kratkotrajno otopljenje jer već krajem januara i početkom februara dolazi novi nalet zime - rekao je Ristić.

Iz RHMZ upozorili su da se sutra se u Srbiji očekuje ledeni dan uz postepeni prestanak padavina i razvedravanje, ujutru i pre podne u severnim i zapadnim, a sredinom dana i u ostalim predelima Srbije. Duvaće slab i umeren vetar, sredinom dana i jak severozapadni, na istoku povremeno sa olujnim udarima.

Upozorenje RHMZ

- Najniža temperatura biće od -8 do -2 stepena, lokalno i do -10, a najviša dnevna od -4 do 0.

I u Beogradu sutra će biti ledeni dan, pre podne slabljenje i postepeni prestanak snega, posle podne uslediće razvedravanje. Duvaće slab i umeren, sredinom dana i jak severozapadni vetar. Najniža temperatura biće oko -4, a najviša dnevna oko -2 stepena - navodi se u prognozi RHMZ.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Dodaju i da se u petak ujutru očekuje umeren i jak mraz, temepratura od -14 do -7 stepeni, a samo se na istoku zemlje očekuje slab mraz i temepratura oko -4 stepena.