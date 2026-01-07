Slušaj vest

Dok su ulice trećeg po veličini španskog grada živele svoj uobičajeni ritam, u srpskoj pravoslavnoj zajednici u Valensiji sinoć je ispisana jedna od najlepših stranica zajedništva. Proslava Badnje večeri okupila je rekordan broj naših građana, a posebnu radost donela je činjenica da je među prisutnima bilo više dece nego ikada ranije.

Otac Mile i njegova „mala vojska“

Centralna figura ove večeri bio je otac Mile, ali ne samo kao sveštenik, već kao neko ko oko sebe okuplja decu sa neiscrpnim strpljenjem. On je znao da se vera najbolje uči kroz radost. Zato je slama na podu crkve postala pravo malo igralište. Gledati naše mališane, rođene ili odrasle pod španskim nebom, kako užurbano traže bombone u senu i „pijuču“ kao da su usred Šumadije, prizor je koji je svima ugrejao srca.



Vrhunac emocija nastupio je kada su deca, jedno po jedno, stala pred oca Mileta i prisutne vernike. Recitovale su se božićne pesme, čvrsto i ponosno, na jeziku koji se u ovoj zajednici ljubomorno čuva.

Plamen Badnjaka na španskim ulicama

Ispisano je mnogo redova o srpskim običajima, ali paljenje badnjaka ispred crkve u Valensiji ima posebnu težinu. To nije samo običaj; to je svetionik za sve naše ljude koji su ovde svili gnezda.

“Ovo je naša kuća," kratko je rekao jedan otac dok je svom sinu nameštao kapu, noseći u ruci blagoslovenu grančicu hrasta.

Na samom kraju večeri, otac Mile je podelio blagoslove svim prisutnima, a svaki vernik je kući poneo osvećeni badnjak kao simbol mira i sreće u domu. Atmosfera zajedništva i posebne energije kojom je odisala crkva u Valensiji pokazala je da daljina nije prepreka kada se slavi sa ljubavlju i verom.

Ovo Badnje veče u Valensiji potvrdilo je jedno – crkva nije samo zgrada, ona su ljudi, a naša zajednica u Španiji nikada nije bila složnija i lepša.