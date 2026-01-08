Slušaj vest

Prema vremenskoj prognoziza četvrtak 8. januara, danas ledeni dan uz postepeni prestanak padavina i razvedravanje, ujutru i pre podne u severnim i zapadnim, a sredinom dana i u ostalim predelima Srbije.

Vetar slab i umeren, sredinom dana i jak severozapadni, na istoku povremeno sa olujnim udarima. Najniža temperatura od -8 do -2, lokalno i do -10, a najviša dnevna od -4 do 0 stepeni.

Vremenska prognoza za naredne dane

Prema vremenskoj prognozi za petak 9. januar, ujutru umeren i jak mraz, od -14 do - 7, a samo se na istoku zemlje očekuje slab mraz oko -4 stepena. Tokom dana toplije, posle podne uz postepeno naoblačenje sa kišom i susnežicom sa zapada, koja će se u Vojvodini ponegde lediti pri tlu. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni. Najviša temperatura od 1 do 5 stepeni.

Prema vremenskoj prognozi za subotu 10. januar, hladnije, mestimično sa snegom. Vetar u skretanju na slab do umeren severni i severoistočni. Najniža temperatura od -8 do -1, a najviša dnevna od -2 do 4 stepena.

Zbog očekivanih vremenskih (ne)prilika treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.