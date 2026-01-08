Slušaj vest

Uvidom u zvanične evidencije nadležnih organa, udeo celokupnog stanovništva Srbije koji ima problem sa bolestima zavisnosti od igara na sreću iznosi svega 0.02%, što je znatno ispod evropskog i EU proseka, koji se kreće oko 1.5% populacije – pokazuju podaci Udruženja "Solidarnost za decu".

Prema najsvežijim podacima nadležnih zdravstvenih ustanova u prethodnoj godini evidentirano je oko 1.150 osoba koje su zatražile pomoć zbog problema sa igrama na sreću.

Sa druge strane, u domaćoj javnosti preuveličavanje brojki na ovu temu postala je svakodnevnica, neretko srećemo „podatke“ od nekompetentnih izvora čiji se podaci u odnosu na realnost razlikuju i do 300 puta.

Uprkos preciznim i dostupnim podacima, deo javnosti i pojedini mediji i dalje plasiraju neproverene, višestruko uvećane brojke, posebno kada je broj kladionica u pitanju.

Senzacionalistički tekstovi kojima je zasut domaći medijski prostor, naravno, ni minimalno ne doprinose rešenju problema – naprotiv, jedino u čemu su efikasni jeste skretanje pažnje sa stvarnih uzroka i efikasnih rešenja.

Ključni izvor problema – nelegalni priređivači

Zakonodavni okvir u oblasti igara na sreću ove godine je značajno unapređen i pooštren. Uvedena je obavezna registracija i verifikacija identiteta svih učesnika u online igrama na sreću, čime je značajno ojačana zaštita maloletnih lica. Takođe su implementirani mehanizmi samoisključenja i samoograničenja, koji učesnicima u igrama na sreću daju mogućnost da preuzmu aktivnu ulogu u kontroli sopstvenog ponašanja i trošenja novca. Samim tim, uključivanje maloletnika u onlajn igre na sreću kod licenciranih, legalnih priređivača praktično je onemogućeno.

„Ispod radara javnosti nalazi se višegodišnji, gotovo neometani, rast neregulisanih i nelegalnih platformi, naročito kriptokazina i kriptokladionica, koji su se masovno pojavili u 2025 godini. Takvi nelicencirani sajtovi u potpunosti funkcionišu mimo zakona, predstavljaju realan izvor rizika i generator novih slučajeva zavisnosti, posebno među mladima“, ukazuju iz Udruženja „Solidarnost za decu“

Razlog je jednostavan - legalni priređivači pridržavaju se ne samo zakonskih obaveza, već i visokih, samonametnutih standarda zaštite igrača – samoisključenje, testiranje na rane simptome pojave bolesti zavisnosti, kao i apsolutna zabrana maloletnim licima da uđu u objekte / digitalno pristupe proizvodima legalnih priređivača.