Slušaj vest

Zimska jutra znaju da iznenade i iskusne vozače - naročito kada posle ledene kiše ili otopljenog pa ponovo smrznutog snega vrata automobila jednostavno odbiju da se otvore. Minus na termometru tada postaje više od neprijatnosti i pretvara se u realan problem koji može da zakomplikuje polazak na posao ili put.

Zaleđene gumene zaptivke ili brava pune leda česta su pojava tokom hladnih dana, a nepromišljena reakcija može da dovede do ozbiljne štete na vozilu, piše HAK.

Zaleđena brava česta je pojava tokom hladnih dana Foto: Kurir/T.Ilić

Ne otvarajte na silu

Ako ključ ulazi u bravu i može da se okrene, ali se vrata ne otvaraju, zamrzavanje je posledica gumenog ruba vrata. U tom slučaju nikada nemojte pokušavati na silu da otvorite smrznuta vrata automobila. Jer ako su gumene brave na vratima i karoseriji slepljene, materijal može da pukne i može da dođe do ozbiljnije štete.

Umesto da nasilno povučete vrata, prvo bi trebalo da pritisnete spoljnu stranu vrata automobila. Uz malo veštine, led može da popuca između brtvi. Možete i lagano da kucnete po limenom delu vrata. Isprobajte i druga vrata: možda se suvozačeva vrata lakše otvaraju?

Pre početka putovanja, vozačeva vrata takođe moraju da se otvore spolja u slučaju bilo kakve pomoći nakon nesreće.

Druga mogućnost: zagrejati vodu na oko 50 stepeni, a zatim pažljivo sve to preliti preko rama vrata.

Ali nikada nemojte koristiti ključalu vodu, ona može da ošteti boju. I ne prelivajte je preko stakla: nagli porast temperature može da dovede do pucanja. Ako vrata mogu ponovo da se otvore, osušite unutrašnjost vrata i brtve da biste sprečili njihovo ponovno zamrzavanje.

Sredstvo za dezinfekciju kao alternativa

Ako je brava zamrznuta, najpre isprobajte hemijski odmrzivač. Alternativa bi bilo sredstvo za dezinfekciju koje sadrži alkohol.

Probajte i da upaljačem zagrejete ključ od auta. Foto: Profimedia

Bio bi od pomoći i upaljač kojim ćete zagrejati ključ automobila. Zatim pažljivo i polako umetnite topli ključ u bravu i okrenite ga: tako se led u bravi može odmrznuti.

Odmrzavanje fenom

Odmrzavanje fenom? Nije dobra ideja. Ne razmišljajte o odmrzavanju vrata ili brava fenom za kosu. Nažalost, to obično ne pomaže.

Na hladnom vazduhu vreli vazduh iz fena hladi se toliko brzo da ne dopire ni do zaleđenih delova u gumenim brtvama. To može čak i da ošteti vrata zbog visokih temperatura.

Ne koristite maslac, mleko za telo, loj...

Pripremite auto za hladne dane i očistite unapred zaptivke. Foto: Kirill Ryzhov / Alamy / Profimedia

Čak i pre prvog mraza, očistite gumene zaptivke na vratima odgovarajućim sredstvom za negu.

Ne koristite maslac, mleko za telo ili loj. Blagi sloj sprečava direktan dodir gume i tako obezbeđuje da se dva gumena dela ne mogu smrznuti.

Takođe štiti gumene zaptivke od isušivanja i pucanja. Brava na vratima može se zaštititi grafitom, a pomaže i redovno podmazivanje, piše Nemački autoklub (ADAC).