Nezadovoljstvo radom zimskih službi na Balkanu gotovo svake zime izaziva brojne rasprave. Građani na društvenim mrežama često kritikuju kašnjenja u čišćenju snega, kao i nedostatak efikasnosti komunalnih službi. Iako nadležne institucije ističu da rade u otežanim uslovima, problem često predstavljaju nedostatak ljudstva i mehanizacije, što dovodi do sporijeg čišćenja saobraćajnica.

Dok deo građana smatra da su kritike opravdane, sve češće se postavlja i pitanje - da li su očekivanja ponekad prevelika?

Bosanka Lejla, koja godinama živi u Švedskoj, objavila je video snimak svoje ulice prekrivene snegom, uputivši svojevrsnu poruku građanima Balkana koji očekuju brzu intervenciju zimskih službi.

Kako izgleda ulica u Švedskoj

Neočišćene ulice u Švedskoj Foto: Printscreen/TikTok

"Ovi ljudi sa Balkana što se žale"

"Ovi ljudi na Balkanu što se žale što im se ne očiste tri pahulje snega odmah… Ja živim u Švedskoj i ovo je moja ulica, četvrti dan kako pada sneg. Ovde niko ne čisti ove manje ulice, ne pada im na pamet. Posle par dana sve se pretvori u klizalište, kasnije se otopi negde u martu - i to je to. Nabavite sebi dobre gume i vozi, ako hoćeš, ako nećeš - sedi kući", poručila je Lejla u videu.

"Ista situacija je i u Finskoj"

Snimak je izazvao brojne reakcije korisnika društvenih mreža, uz različita poređenja uslova života i infrastrukture između Balkana i nordijskih zemalja.

"A glavne ulice i putevi - da li se čiste?", "Da ljudi na Balkanu imaju standard kao u Švedskoj, baš bi nas bilo briga za sneg", "Ista situacija je i u Finskoj, samo što ovde imamo eksere na gumama pa je lakše voziti", neki su od komentara ispod objave.

Lejlin video ponovo je otvorio raspravu o ulozi zimskih službi, realnim mogućnostima intervencije u ekstremnim vremenskim uslovima, ali i o kulturi vožnje i ličnoj odgovornosti vozača tokom zime.

Kurir.rs/Blic/Crna Hronika

