Saobraćaj se odvija otežano na većini putnih pravaca, dok je u pojedinim delovima Beograda izmenjen javni prevoz. Nadležne službe apeluju na opreznu vožnju i korišćenje zimske opreme do stabilizacije vremenskih uslova.

Reporter Kurir televizije, Pavle Ivković preneo je trenutnu situaciju na beogradskim ulicama:

- Trenutno je na snazi zabrana kretanja putevima na teritoriji čitave naše zemlje, ali su prioritet za čišćenje putevi prvog i drugog reda. Komunalne ekipe su svuda po celom Beogradu i pokušavaju da uklone sneg sa kolovoza. Velika i obilna količina snega u gradu ne prestaje da veje i imali smo dosta incidenata tokom noći, ali i tokom jutra - kaže Ivković i dodaje:

- Dešavalo se da ljudi slete sa puta zbog klizavog kolovoza. Ono što je najbitnije u ovom trenutku jeste da kažemo da je gradski saobraćaj izdao saopštenje. Danas će zbog ovakvih vremenskih neprilika doći do izmena u saobraćaju. Linija 65 će saobraćati do Omladinskog stadiona, linije 70 i 31 će saobraćati do Dušanovca, a linija 21 će saobraćati do naselja Medaković 3.

Građani se upozoravaju da ukoliko izlaze iz svojih domova, obrate pažnju kako voze. Da vozite polako, poštuju sve propise, budući da je alarmantna situacija na putevima. Saobraćaj je otežan kako za putnička vozila, tako i za autobuse, ali i tramvaje.

