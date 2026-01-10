Slušaj vest

U trenucima gubitka, porodični običaji i gestovi žalosti dolaze u prvi plan, ali istovremeno pokreću i pitanja o iskrenosti odnosa koji su im prethodili.

Porodični odnosi koji su godinama bili obeleženi sukobima i distancom često se nakon smrti jednog člana iznenada prikazuju u drugačijem svetlu.

- Bog neka mi oprosti! Al evo u familiji smo imali smrtni slučaj, moj rođak i stric su ceo život bili u nekom sukobu. I sad će taj sveti rođak četrdeset dana da se ne brije, da bude rušan godinu dana - napisao je jedan korisnik sajta Ispovesti i dodao:

- Prvo mislim da je to vreme prošlo, a konkretno za ovaj slučaj mi je i više nego licemerno. Poštujte ljude dok su živi, džaba brade i crne košulje posle (da narod vidi) kad tog nisi za života poštovao.

Korisnici su naveli u komentarima da to nije usamljen slučaj.

- Taj primitivizam je vrlo popularan kod nazadnih ljudi koji ne razmišljaju svojom glavom. Tako je i moj brat imao kuma, visili su non-stop zajedno i kad se kum nesto uobrazio 2-3 godine nije umeo pošteno da se javi. Moj brat ga je zvao, i svaki put: "Da da, važi, čujemo se, vidimo se"-dok mi brat nije umro. E tad je kumu pozlilo, pa je puštao kosu i bradu, glupirao se i izgledao kao budala, glumeći žalost. Gde si bio kad je bio živ? Stvarnu patnju svakako ne mogu dokazati ni kosom, ni bradom, a kum nek glumi - navodi se u jednom od komentara.