Uz dnevno izdanje novina Kurir, čitaoce očekuje poseban dar – ikona Svetog Stefana, prelepo izrađena za vaš dom. Sveti Stefan, poznat kao prvi hrišćanski mučenik i zaštitnik vernika, simbol je vere, hrabrosti i predanosti Bogu.

Ikona je savršen dodatak svakom domu, unosi mir, blagoslov i duhovnu snagu, podsećajući nas na značaj molitve i tradicije. Njeno prisustvo daje osećaj zaštite i duhovne povezanosti, a ujedno oplemenjuje prostor u kojem boravimo.

Ne propustite priliku da obogatite svoj dom ovim vrednim darom – ikona Svetog Stefana stiže uz Kurir i postaje deo vaše duhovne tradicije.