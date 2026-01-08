Slušaj vest

Beograd tridesetih godina prošlog veka suočavao se sa saobraćajnim problemima koji, po mnogo čemu, ne zvuče strano ni današnjim vozačima i pešacima.

Saobraćajna disciplina u Beogradu bila je tema i pre 90 godina, u vreme kada su pešaci, tramvaji i fijakeri predstavljali najveći izazov za policiju.

- U zimu 1936. godine policija je strogo kontrolisala saobraćaj u Beogradu, naročito u centru grada. Najviše problema zadavali su pešaci. Kazne su se pisale zbog prelaženja van obeleženih prelaza, posebno na Terazijama, kod "Ruskog cara", Narodnog pozorišta i "Kolarca". Samo u jednom špicu ispisano je više od 50 kazni, bez razlike u godinama i zanimanjima prestupnika - navodi se na Fejsbuk stranici Agencije za bezbednost saobraćaja.

Dodaje se da je posebna pažnja bila usmerena na tramvaje.

Slavija 1936 - 1938
Slavija 1936 - 1938

- Čak dvadeset ljudi uhvaćeno je kako uskače ili iskače dok su u pokretu. Policajci su dežurali na glavnim raskrsnicama i strogo pazili na poštovanje znakova, parkiranja i jednosmernih ulica - navodi se.

Brzine su bile ograničene: automobili i motocikli do 15 km/h, fijakeri 14, bicikli i teretna kola 10, dok su zaprežna vozila morala da idu hodom.

- U magli, blatu ili poledici još sporije. Sve je nadzirao šef saobraćajne policije Dobrisav Pejić, uz poseban savet osnovan zbog porasta vozila posle izgradnje mostova. A danas? Ostaje pitanje šta bi naši preci rekli da samo jednom prođu kružnim tokom na Slaviji. Saobraćajna kultura – tema koja, izgleda, traje duže od jednog veka - navodi se u objavi.

