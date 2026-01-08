Slušaj vest

Snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5cm i saobraćaj se odvija otežano na teritoriji Bačke, Beograda, Čačka, Ivanjice, Kolubare, Kosova, Kragujevca, Kruševca, Mačve, Niša, Novog Pazara, Novog Sada, Pančeva, Požarevca, Požege, Subotice, Užica, Valjeva, Vranja, Zaječara, Zrenjanina.

Na snazi je zabrana za šlepere, na teritoriji Bačke, Valjeva, Užica, Požege, N.Pazara, Kruševca, Ivanjice, Zaječara.

Trenutno je na snazi četvrti stepen pripravnosti - 2324 putara, 815 putarskih vozila i kamiona i 331 mašina za čišćenje snega je na terenu širom Srbije. Sva raspoloživa mehanizacija i ljudstvo je na terenu 24 časa i interveniše u cilju bezbednog odvijanja saobraćaja.

Raspolažemo dovoljnim količinama soli, kamenog agregata i rizle.

Od početka zime potrošeno 35.800 tona soli i to 14.800 tona na autoputu, 21.000 tona na ostalim putevima.

Zbog najavljenih niskih temperatura postoji mogućnost pojave mestimične poledice na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima.

Foto: JP Putevi Srbije

JP Putevi Srbije apeluje na vozače da, zbog vlažnih kolovoza i pojave niskih temperatura, moguće poledice i slabe vidljivosti na pojedinim deonicama, bez preke potrebe ne kreću na put, a ukoliko krenu da obavezno imaju zimsku opremu i lance u brdovitim i planinskim terenima.

JP „Putevi Srbije“ apeluje na sve učesnike u saobraćaju da prilagode vožnju uslovima na putu, kao i da ne pretiču vozila zimskog održavanja, jer svojim neodgovornim ponašanjem mogu da prouzrokuju saobraćajnu nezgodu.

Detaljne informacije o stanju na državnim putevima Republike Srbije u realnom vremenu, možete naći na internet prezentaciji JP Putevi Srbije na linku: https://www.putevi-srbije.rs/index.php/sr/stanje-na-dr%C5%BEavnim-putevima.