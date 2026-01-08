Slušaj vest

Pavkov je naglasila da proširenje mreže zaštićenih područja direktno doprinosi stabilnijim ekosistemima i usklađivanju sa principima održivog korišćenja resursa.

„Srbija u 2026. godinu ulazi sa jasnom vizijom i stavom da je zaštita prirode strateška investicija u dugoročan razvoj zemlje. Ministarstvo zaštite životne sredine ostaje posvećeno širenju teritorije pod zaštitom. Samo u periodu od aprila do kraja 2025. godine uspeli smo da donesemo četiri uredbe kojima smo pod zaštitu države stavili nova područja.

U pitanju su Predeo izuzetnih odlika ,,Planina Jelicaˮ, Specijalni rezervat prirode ,,Zlatar“, Spomenik prirode ,,Prebreza – paleontološki lokalitetˮ, kao i nedavno doneta uredba kojom je i Spomenik prirode „Šalinački lug“ stavljen pod zaštitu kao prirodno dobro od posebne vrednosti i nacionalnog značaja“, rekla je Pavkov.

Ministarka je istakla da je briga o zaštićenim područjima sprovođena kroz brojne projekte za koje su obezbeđena značajna ulaganja za uređenje i bolju zaštitu prirodnih dobara.

„Iz godine u godinu trudimo se da povećavamo izdvajanja za očuvanje zaštićenih područja. U budžetu Ministarstva za 2026. godinu za brigu o zaštićenim područjima izdvojeno je najviše sredstava do sada, čak 730 miliona dinara, što je 180 miliona više nego 2025. godine, kada je za ove subvencije dodeljeno 550 miliona dinara.

U 2024. godini za ovu namenu bilo je opredeljeno 500 miliona dinara, 2021. godine 265 miliona dinara, dok su subvencije 2013. godine iznosile svega 160 miliona dinara. Od 2023. godine obezbeđuju se i dodatna sredstva za projekte jedinice lokalne samouprave za zaštićena područja za koje je do sada ukupno dodeljeno više od 390 miliona dinara, dok je za ovu godinu opredeljeno 300 miliona dinara. To jasno pokazuje koliko nam je ova oblast važna.