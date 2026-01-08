Slušaj vest

U tunelu Laz na autoputu "Miloš Veliki", u smeru od Pakovraća ka Požegi, normalizovan je saobraćaj nakon što se u njemu jutros pokvario autobus, saopštilo je javno preduzeće "Putevi Srbije".

Autobus koji je bio zaustavljen, kako se dodaje u saopštenju, nastavio je kretanje.

Za saobraćaj je bila zatvorena saobraćajna traka, pa se on privremeno odvijao samo preticajnom.

Kurir.rs/Beta

