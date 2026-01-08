Autobus koji je bio zaustavljen, kako se dodaje u saopštenju, nastavio je kretanje.
Društvo
Putevi Srbije: Normalizovan saobraćaj u tunelu Laz, autobus nastavio put
U tunelu Laz na autoputu "Miloš Veliki", u smeru od Pakovraća ka Požegi, normalizovan je saobraćaj nakon što se u njemu jutros pokvario autobus, saopštilo je javno preduzeće "Putevi Srbije".
Autobus koji je bio zaustavljen, kako se dodaje u saopštenju, nastavio je kretanje.
Za saobraćaj je bila zatvorena saobraćajna traka, pa se on privremeno odvijao samo preticajnom.
Kurir.rs/Beta
