Januar je mesec kada se mnogi odlučuju da zimski odmor provedu na planini. Oni koji su odabrali destinaciju verovatno su i mnogo ranije zakupili/platili smeštaj, ima i onih koji čekaju da agencije krenu s ponudom last minute, a neko će krenuti s nadom da slobodnih mesta uvek ima.

Sve ove opcije su ostvarive, a koliko će da koštaju teško je reći. Ono što je sigurno je to da treba pripremiti dosta novca. Cene aranžmana razlikuju se i od vremena odlaska, dužine boravka, destinacije, vrste smeštaja... a troškovi rastu kada se dodaju i prateće stavke - od prevoza do ski-pasa.

Po rečima direktora Nacionalne asocijacije turističkih agencija YUTA Aleksandra Seničića, interesovanje domaćih turista za odlazak na zimovanje daleko je manje nego za letnje aranžmane jer odlazak na zimovanje podrazumeva boravak za koji treba dosta novca.

- Tokom zime, praktično, imamo dve vrste ponuda i dve vrste aranžmana - porodično zimovanje i odlaske na skijališta - kaže Seničić.

Aleksandar Seničić Foto: Kurir Televizija

Porodično zimovanje podrazumeva, najčešće, odlazak na odmor na planine tokom školskog raspusta i Nove godine i ti aranžmani uglavnom ne uključuju skijanje, mada ga, naravno, ni ne isključuju. S druge strane su turisti koji odlaze na skijanje i to su, mahom, pripadnici više srednje klase, odnosno ljudi koji generalno putuju i odlaze na skijanje i u Srbiji i van nje.

On ističe da su u Srbiji najtraženije zimske destinacije za odlazak na zimovanje Kopaonik i Stara planina, kao i Zlatibor.

- Domaći turisti koji odlaze na zimovanje/skijanje u inostranstvo često se odlučuju za skijališta u Bugarskoj jer je dobar odnos cene i kvaliteta, često se bira i Jahorina, a ima i onih koji biraju poznata skijališta u Evropi - kaže Seničić.

Najtraženije zimske destinacije za odlazak na zimovanje Kopaonik, Stara planina i Zlatibor Foto: Mark Yuill / Alamy / Profimedia

Dakle, odlazak na skijanje nije malo ulaganje, a ponude se mogu naći i u turstičkim agencijama, kao i na internetu. Cene zavise od mnogo čega, ali zaista je potrebno dobro pregledati sve ponude.

Oni koji se zapute na Zlatibor, tikom zimske sezone za, recimo, šest noćenja za dve osobe moraće da izdvoje od oko 40.000 dinara pa naviše, a to je tek deo troška - jer je reč samo o ceni smeštaja, bez prevoza, hrane, ski-pasa... U hotelima su cene znato više, a i tu je ponuda različita - polupansion, spa centar... pa je tako za pet noćenja u jednom od mnogobrojnih hotela s četiri zvezdice potrebno od oko 750 evra pa naviše. Za smeštaj na Tari, u proseku, potrebno je manje novca nego na Zlatiboru, pa je cena za šest noćenja od oko 28.000 dinara pa naviše, a na Divčibarama od oko 24.000 dinara pa naviše. Na Kopaoniku je već sad u hotelima teško naći slobodan krevet, a cene polaze od oko 60 evra dnevno po osobi pa naviše, dok je za najam aprtmana za sedam noći potrebno od oko 65.000 dinar pa naviše.

Za noćenje u jednom od hotela na Bohinju u Sloveniji potrebno je od oko 11.000 dinara pa naviše, a gotovo sve ponude za boravak na ovoj planini uključuju doručak. Borovec u Bugarskoj nudi veliki broj smeštajnih kapaciteta, a u hotelima je cena od oko 65 evra po danu.

Kada je reč o poznatim evropskim ski centrima, cene su uglavnom daleko više, u pojedinim sedmodnevni boravak košta i više od 7.000 evra, ali ima i skijališta u kojima su cene izuzetno povoljne. Tako se u jednom od mnogobrojnih francuskih skijališta zakup apartmana kreće od oko 340 evra po osobi, a apartmani su za najmanje četiri osobe. U cenu ovog aranžmana, koji ukučuje sedam noćenja, uračunati su i troškovi prevoza (autobus) od Srbije do skijalištau Francuskoj, te šestodnevni ski pas.