Kad su pre pet godina u vreme pandemije korona virusa dobili upravnika zgrade, stanari stambene jedinice u centru Čačka u Kuželjevoj nisu očekivali da neće dobiti nikakvo rešenje, već samo gomilu novih problema.

Iako su, kako kažu redovno plaćali tu dadžbinu koja je sa 800 dinara za pet godina porasla na 1.500 - uslugu nisu dobijali. Kada su pojedini stanari odlučili da više ne plaćaju profesionalno upravljanje zgradom na vrata su im zakucali - izvršitelji.

Gordana Injac novinarka Kurir televizije objasnila je tok čitave situacije:

- Stanari su veoma ljuti i na upravnika zgrade i na čitav sistem koji nije uspeo da ih zaštiti i nađe rešenje. Tačno je to da oni u ovom trenuku imaju izvršna rešenja od po nekoliko stotina hiljada dinara. Kada su prestali da plaćaju račune, upravnik zgrade je poslao te račune na izvrešenje izvršteljskoj kancelariji. Ti računi sada premašuju i 150.000 dinara - kaže Injac i dodaje:

- Pitala sam ih zašto sami nisu izabrali upravnika zgrade, već su čekali da to učini zakon. Kako su rekli, tada nisu uspeli da se organizuju, nisu bili složni i nisu mogli da sakupe 51% glasova, kako bi izabrali upravnika zgrade ili nekoga iz njihovih redova koji bi pred zakonom zastupao njihove interese. Oni u ovom trenutku nemaju rešenja. Njima računi od upravnika zgrade i dalje stižu, a oni kažu da su njegovom uslugom nezadovoljni. Kažu da sijalice sami menjaju, da stepenište i ulaz se ne čisti a sandučići za prijem pošte su im oštećeni i demolirani.

Injac podseća da su pre samo godinu dana na ovo mestu momci skidali ledenice od po dva metra i nekoliko desetina kilograma, koje su se tu stvorile usled bušnih i neočišćenih oluka.

Šta kaže zakon

Advokat Jovanka Zečević ističe da je profesionalni upravnik postavljen od strane opštine, lokalne samouprave, te da postoji privredna komora Srbije i postoji ugovorna obaveza stambene zajednice prema profesionalnom upravniku:

- Ta ugovorna obaveza podrazumeva plaćanje nekog iznosa. Ali, ako on ne obavlja svoju obavezu, postoji način da se i tome stane na put. Ali, potreban je pisani izveštaj. Ukoliko ne izmirujete ugovorne obaveze, postoji mogućnost da vam izvršitelj kuca na vrata. Stanari verovatno pismeno nisu obavestili opštinu i Privrednu komoru. A kada dođe izvršitelj onda oni pričaju da su nešto uradili. Vi imate situaciju onda da nemate dokument kojim bi vi sprečili javašluk od tog profesionalnog upravnika. On ima obavezu koju mora da ispuni - da pruži uslugu koja je plaćena.

Stanari zgrade istakli su da svog upravnika nisu videl godinama, te da im se on nije javljao na pozive, a profesionalni upravnik Đuraš Vujičić tvrdi da je to upravo bila njegova obaveza:

- Upravnik je tu došao preko opštine i taj ugovor ne postoji, to je faktički samo rešenje koje on dobije od opštine da je prinudni upravnik. To je različita kategorija od profesionalnog upravnika u zgradi. On nema obaveze da donosi odluke za svake redove u skupštini stambene zgrade. Oni su mogli da se organizuju za ovih 6 godina i da ga smene. Stanari skupe dve trećine potpisa. Oni bi mogli sa 5 potpisa da izaberu novog upravnika.

