Prema vremenskoj prognozi za petak 9. januar, danas ledeni dan, ujutru umeren i jak mraz, od -14 do - 7, a samo se na istoku zemlje očekuje slab mraz oko -4 stepena.

Gordana Marinković Ljuboja, iz RHMZ otkrila je kakva nas prognoza očekuje danas i u narednim danima:

Foto: Kurir Televizija

 - Sneg je prestao na pada na severu i zapadu zemlje a do očekuje se prestanak padavina i u ostlim krajevima. Zbog postepenog razvedravanja su danas veoma niske temprature pa ćemo imati jak mraz. Ujutru će biti od - 14 do - 4 u našoj zemlji. Od -14 do -12 stepeni bi bilo u većem delu zemlje, dok bi - 4 stepena bilo samo na istoku u Negotinskoj krajini - kaže Marinković Ljuboja i dodaje:

- Tokom prepodneva, na severu i zapadju doćiće do novog naoblačenja. Ali, očekuje se i novi porast temperature, tako da bi umesto snega ponovo padala kiša. Zbog niskih tempratura bi došlo i do ponovne pojave ledene kiše danas tokom popodneva i večeri, naročito na severu i zapadu zemlje. U Beogradu bi takođe u popodnevnim i večernjim satima padala kiša, tako da bi došlo do zaleđivanja u pojedinim delovima grada.

Danas bi temperatura u glavnom gradu bila u intervalu u jutarnjim satima od - 12 do - 7 stepeni a najviša dnevna od +2 do +4 stepena. U pojedinim delovima naše zemlje bi moglo biti i kratkrotrajnog snega, ali u većini krajeva padaće kiša. Sneg bi padao u brdsko planinskih predelima. 

Foto: K-FK/Shutterstock

Razvedravanje

Marinković Ljuboja stiče da se u ponedeljak očekuje oblačno vreme, sa manjim minusom u juarnjim satima te bi ponovo nastale snežne padavine:

- I dalje se najviše temperature zadržavaju ispod nula stepeni, tako da bi vikend, ponedeljak i utorak dalje bili ledeni dani - kaže i dodaje da se od srede, 14. januara temperatura će biti u plusu, što je za skoro 20 stepeni više nego što je trenutno.

- Tek od srede možemo računati nešto toplije vreme. Najviša dnevna temperatura bi bila u blagom porastu, ali to ne bi bilo toplo vreme, već samo nekoliko stepeni ispod nule.

