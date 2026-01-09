Slušaj vest

Dok je sneg paralizovao ulice Beograda, mnogi su se snalazili i pešačili zbog izmenjenog režima saobraćaja, pojedinačni gestovi pažnje podsetili su da u gradu i dalje postoji ljudskost.

Čini se da je ovo vreme mnogima donelo stres, ali ipak u toj svakodnevnoj žurbi, ponekad se dogode mali gestovi koji podsete da solidarnost i dalje postoji.

Tako je jedan taksista svojim potezom mnogima održao lekciju humanosti.

- Večeras nas je taksista besplatno povezao od Rospi ćuprije do Toplane. U autu je bila i jedna devojka koju je već vozio. Taksimetar isključen. Veoma smo zahvalni gospodinu jer nas je video sa bebom i insistirao da nas poveze do kuće. Kakvo prijatno iznenađenje u ludilu koje je oko nas - napisala je Bojana u Fejsbuk grupi "Višnjica i Višnjička Banja na FB".

Podsetimo, meštani Višnjičke Banje, Slanaca, Lešća i Velikog Sela prethodnih dana su prinuđeni da se, zbog izmene režima u saobraćaju usled vremenskih uslova, pešice vraćaju svojim domovima od Rospi ćurpije, gde se vozila sa linija 35, 202 i 63 trenutno okreću.

Potez ovog taksiste oduševio je mnoge komšije.

- To je stara garda, kao nekada, autobuske stanice su tada bile poluprazne, čim se izađe na Slanački put, stane se i povezu se komšije - navodi se u jednom od komentara.

Korisnici ove grupe zamolili su sve vozače koji idu ovim potezom da ukoliko imaju mesta u vozilu povezu komšije kako ne bi išli pešice.

- Svaka čast za taksistu! Malo je takvih ljudi - napisao je jedan korisnik.

Višnjica i Višnjička Banja na FB