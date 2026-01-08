Mladi pravnik Nikola Grujić iznenada je preminuo između Badnje večeri i Božića, u snu, saopštila je Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM) čiji je on bio član.

- Nikola je bio izuzetno talentovan i neuhvatljivog duha. Mnoge naše koleginice i kolege su do kraja sa njim bili prijatelji. Tužna vest za one koji su ga poznavali - navodi se u saopštenju YUCOM-a.