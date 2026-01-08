Slušaj vest

Ministar odbrane Bratislav Gašić obišao je, drugog dana Božića, pripadnike Vojske Srbije u Kopnenoj zoni bezbednosti.

Ministar Gašić u kopnenoj zoni bezbednosti Izvor: MC Odbrana

On je najpre razgovarao sa pripadnicima vojske u bazi „Mađere“ da bi posetu Kopnenoj zoni bezbednosti završio u bazi “Devojačka čuka”. Tokom obilaska komandiri baza informisali su ministra Gašića o dodeljenim zadacima u zoni odgovornosti i organizaciji života i rada u tim bazama.

Ministar odbrane istakao je da je današnja poseta pripadnicima Vojske Srbije, koji su i tokom velikog hrišćanskog praznika – Božića angažovani, prilika da im se oda poštovanje za posvećenost i odgovornost sa kojima obavljaju svoje zadatke.

- Izuzetno mi je drago da današnji dan provedem u bazama „Mađere“ i “Devojačka čuka” sa pripadnicima Vojske Srbije koji i u danima praznika služe svojoj otadžbini i svom narodu. Njihova služba, disciplina i odgovornost jesu temelj bezbednosti naše države i potvrda da Srbija ima vojsku na koju uvek može da se osloni – rekao je ministar odbrane.

1/12 Vidi galeriju Ministar Bratislav Gašić u Kopnenoj zoni bezbednosti Foto: Darimir Banda/MC Odbrana

On je naglasio da su pripadnici Vojske Srbije vođeni nepokolebljivom verom u svoju misiju, kao i da je uveren da će i u budućnosti, kao i do sada, odgovorno i profesionalno izvršavati sve zadatke sa ciljem očuvanja mira.

- Nastavićemo da ulažemo u poboljšanje standarda pripadnika Vojske Srbije, kao i u naoružanje i tehniku. Mi smo u sklopu brojnih infrastrukturnih radova koji su realizovani tokom prethodne godine rekonstruisali i deo baza u Kopnenoj zoni bezbednosti kako bismo našim pripadnicima obezbedili najbolje uslove za život i rad, a sa tim ćemo nastaviti i u 2026. godini - rekao je ministar Gašić čestitajući novogodišnje i božićne praznike pripadnicima Vojske Srbije uz tradicionalni pozdrav „Mir Božiji, Hristos se rodi“.