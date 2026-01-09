Slušaj vest

Snažan hladni talas koji je ovih dana okovao Srbiju doneo je obilne snežne padavine, niske temperature i brojne probleme u svakodnevnom funkcionisanju.

Saobraćajne gužve, lapavica i bljuzgavica na ulicama, kao i oštra hladnoća, mnogima su pokvarili raspoloženje.

Hladni talas okovao Srbiju. Foto: Marko Karović, Shutterstock

Ipak, dok se jedni nerviraju, drugi su u snegu videli njegovu lepšu, romantičnu stranu.

Upravo takav je i jedan momak koji je rešio da zimsku idilu iskoristi da zaprosi devojku.

Naime, on je na Novom Beogradu, u bloku 45, preko čitavog terena, na ćirilici napisao poruku: "Udaj se za mene" i nacrtao srce.

Jednostavan, ali snažan gest raznežio je i oduševio korisnike društvenih mreža, a fotografija je brzo postala viralna.

U komentarima ispod objave javili su se i oni koji su prepoznali mesto događaja.

"Ispred zgrade mojih roditelja. Predivno", napisala je Ivana.

Nizali su se i romantični komentari:

"Idilična prosidba… Srećan Božić i dugo, dugo zajedno sa radošću i u veselju hodali kroz život", poručila je Gordana, dok je Dule dodao: "Kao u ruskoj bajci."

Naravno, nije manjkalo ni humora.

Dok su jedni upozoravali devojku da ni u ludilu ne pristane, jedna Jelena se, oduševljena gestom, sama ponudila za brak.

"Evo, ja ću se udati za tebe", našalila se.

Neki od njih se zapitalo koliko devojaka se ponadalo da je poruka baš njoj upućena.

Za mnoge je ipak najduhovitiji bio komentar Ljubiše, koji je zaključio:

"Isprosio čovek ceo blok."