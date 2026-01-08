Slušaj vest

Voz koji saobraća na pruzi Novi Sad - Sombor pregazio je sinoć kod Ratkova vodenog bivola. Međutim, ovaj div težak oko tone je nekim čudom preživeo ovu nesreću.

Incident se dogodio oko 19 časova na deonici pruge koja ima malo udubljenje, pa se tuda sporije kreće voz.

Svedoci ovog incidenta pričaju da misle da bivo ne bi preživeo da se voz kretao brže, ali smatraju da je pravo čudo i da je ovakav udarac preživeo zato što je ostao zaglavljen ispod voza.

Bivola izvukli meštani

Bivola su pod budnim okom policije i nadležnih iz Železnica Srbije izvukli meštani uz pomoć traktora.

Bivo je danas viđen vezan u blizini pruge kako spokojno pase.