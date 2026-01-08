Slušaj vest

ČAČAK – Osim snega, led je jutros okovao Srbiju. Na velikim mukama su vozači koji osim što moraju da očiste beli pokrivač sa svojih automobila, moraju i da odlede brave i stakla kako bi uopšte pokrenuli vozilo.

Kako da u takvim uslovima pravilno zaštitimo automobil i izbegnemo oštećenja, proverili smo na terenu sa automehaničarem Željkom Damljanovićem iz Čačka.

– Najveća greška koju ljudi prave jeste da odmah povuku zaleđenu bravu. Time mogu ozbiljno da oštete mehanizam ili čak da je potpuno polome – objašnjava Željko za RINU.

Prema njegovim rečima, prvi korak je da se automobil očisti od snega pomoću četke, a zatim da se koriste namenski sprejevi za odleđivanje stakala i brava.

– Nikako ne sipati vrelu vodu, jer može doći do pucanja stakla. Ako se već koristi voda, ona mora biti mlaka, samo da popusti led na kederima i bravi. Posle toga obavezno sve osušiti, a zatim poprskati bravu WD sprejem i kedere glicerinom – savetuje on.

Poseban problem u zimskim uslovima imaju i akumulatori, naročito kod novijih vozila sa dodatnom elektronikom.

– U zimskom periodu vozači su dužni da provere stanje akumulatora kod servisera ili autoelektričara. Ako test pokaže da je loš, treba ga zameniti na vreme. Takođe, važno je proveriti antifriz, ulje i naravno imati odgovarajuće zimske gume – naglašava Željko.

Još jedna česta pojava tokom ovakvog vremena je proklizavanje i trešenje vozila, koje ne mora uvek da znači kvar.

– Mokar i težak sneg često se nabaci na felne i tada dolazi do disbalansa, pa se čini kao da je guma oštećena. Rešenje je da se sneg očisti oko točkova. U ovim ledenim danima perionice nisu idealne, bolje je garaža ili neko mesto gde sneg može prirodno da se otopi – dodaje on.

Stručnjaci poručuju da bez kompletne zimske opreme ne treba kretati na put, ali i da je dodatni oprez neophodan zbog najavljene ledene kiše. Pravovremeni saveti i pravilno postupanje mogu sprečiti veće kvarove i nepotrebne troškove, ali i sačuvati bezbednost u saobraćaju.