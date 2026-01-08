Slušaj vest

Sitno se odbrojava do velikog hrišćanskog praznika Bogojavljenja, koje se vekovima simoično obeležava plivanjem za Časni krst.

U Kragujevcu od sutra 9. januara počinje prijava za ovo tradicionalno plivanje i traje do 12. januara. Plivanje će biti održano u orgamizaciji Šumadijske eparhije, Grada Kragujevca, Gradske turističke organizacije i Sportsko privrednog društva „Radnički“.

Zainteresovani učesnici mogu se prijaviti na info pultu Zatvorenog bazena od petka do nedelje u terminu od 7.30 do 22.00 časa, dok će u ponedeljak prijave biti otvorene od 7.30 do 12.00 časova.

- Broj učesnika nije ograničen, ali su za maloletna lica propisani posebni uslovi. Uz blagoslov sveštenika, za maloletne plivače neophodna je saglasnost oba roditelja overena kod javnog beležnika, kao i potvrda o obavljenom lekarskom pregledu, poručuju organizatori.

Manifestacija će se održati na Bogojavljenje, u ponedeljak, 19. januara, sa početkom u 12.00 časova na Šumaričkom jezeru.