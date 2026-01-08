Slušaj vest

Srbija se nalazi u ozbiljnom meteorološkom izazovu koji može direktno ugroziti zdravlje stanovništva. Institut za javno zdravlje “Dr Milan Jovanović Batut” i Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdali su hitna upozorenja zbog talasa hladnoće. Najkritičniji period očekuje nas sutra, kada će se veći deo zemlje suočiti sa ekstremnim mrazem, dok će u Južnobačkom okrugu biti na snazi “crveni”, najviši nivo upozorenja. Uz niske temperature koje će se spuštati do -16 stepeni, meteorolozi najavljuju i opasnu ledenu kišu koja će dodatno otežati kretanje.

Od sutra popodne do subote popodne

Foto: VREMERADAR.RS/SCREENSHOT

Foto: VREMERADAR.RS/SCREENSHOT

Foto: VREMERADAR.RS/SCREENSHOT

Foto: VREMERADAR.RS/SCREENSHOT

Šta treba da znate: 10 ključnih činjenica

Temperatura pada do -16 Obezbedite dovoljno hrane i lekova Uz niske temperature očekuje se sneg i ledena kiša Neophodan je veliki oprez u saobraćaju Ugroženi su životi ljudi i životinja Neophodna je adekvatna zaštita za aktivnosti na otvorenom Posebno su opasna "jezera" hladnog vazduha i duža zadržavanja u njima Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i informisan o detaljima meteoroloških uslova Slediti naredbe i savete nadležnih uz praćenje izjava o stepenu opasnosti Ko ne mora, neka ne izlazi napolje, ko izlazi - obucite se toplo i konzumirajte tople napitke (bez kofeina)

Vremenska prognoza za Srbiju za petak

U vremenskoj prognozi za petak, RHMZ je najavio da će ujutru biti malo do umereno oblačno i veoma hladno sa jakim mrazem, srećom, tokom dana biće malo toplije.

Ujutru i pre podne na severu i zapadu, a tokom dana i u ostalim krajevima očekuje se novo naoblačenje koje će posle podne usloviti mešovite padavine, sneg i kišu koja će se najpre u Vojvodini, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, a uveče i tokom noći i na istoku zemlje mestimično lediti pri tlu.

Vetar će biti slab i umeren, južni i jugoistočni, a ono što izaziva jezu jeste - najniža temperatura stura će biti od -16 na severu i zapadu do -4 stepeni na istoku zemlje, a najviša od -1 do 4 stepena.

Za veći deo Srbije na snazi je “narandžasti” meteoalarm koji znači da je vreme opasno!

Foto: Kurir

Međutim, Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" upozorio je na niz dana sa ekstremnom hladnoćom i u Bečeju najavio čak - 16 stepeni Celzijusa!

Foto: Kurir

RHMZ upozorava:

prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje

treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova

pratiti savete koje daju nadležne državne službe

Drugi stepen upozorenja se odnosi na lokalnu pojavu ledene kiše/rosulje i minimalnu temperaturu manju od -10 stepeni, a na područjima iznad 1.000 metara nadmorske visine manje od -15 stepeni.

Zbog ovih ekstremnih pojava su mogući:

problemi u lokalnom saobraćaju (moguća blokada puteva)

problemi u snabdevanju električnom energijom - moguće štete na prenosnim sistemima električne energije

povrede pešaka

oštećenja stabala u šumama, u parkovima i pojedinačnih stabala (lomljenje grana i drveća naročito u kombinaciji sa jakim vetrom)

nepovoljan uticaj taloženja i zaleđivanja na sisteme električne železnice, žičare, TV tornjeve i druge antenske stubove

veoma opasna vremenska situacija kada traje nekoliko uzastopnih dana

ugroženi životi ljudi i životinja

problemi u snabdevanju toplotnom i električnom energijom

problemi u saobraćaju

štete u šumarstvu

problemi u građevinarstvu i drugom vremensko zavisnim ekonomskim sektorima

Hidrološko upozorenje

RHMZ upozorava da su na Limu kod Prijepolјa i na Drini kod Radlјa vodostaji iznad granica redovne odbrane od poplava sa tendencijom opadanja.

Na Dunavu od Bezdana do Slankamena i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa.

“Batutova” upozorenja na hladni talas

Povodom ekstremno hladnog vremena koje je potencijalno opasno po zdravlje “Batut” je objavio da su najkritičniji dani četvrtak i naročito petak , za kada je zbog ekstremnih pojava u većini mesta u Srbiji upaljen “narandžasti”, pretposlednji nivo upozorenja, a u Južnobačkom okrugu i “crveni”, najviši nivo upozorenja i temperatura od čak -16 stepeni Celzijusovih!

Delovi Srbije gde će do 13. januara trajati tаlаs hlаdnоćе su:

Grаd Bеоgrаd

Zаpаdnоbаčki оkrug

Južnоbаčki оkкrug

Sеvеrnоbаčкi окrug

Sеvеrnоbаnаtski оkrug

Srеdnjоbаnаtski оkrug

Srеmski оkrug

“Sа аspекtа zdrаvljа ljudi, pо prеpоruкаmа Svеtsке zdrаvstvеnе оrgаnizаciје (SZO), tаlаs hlаdnоćе је pојаvа оd nајmаnjе tri uzаstоpnа dаnа каdа је minimаlnа dnеvnа tеmpеrаturа vаzduhа ispоd dеfinisаnе кritičnе vrеdnоsti”, navodi se na sajtu “Batut”.

Prоgnоzirаnе vrеdnоsti minimаlnе dnеvnе tеmpеrаturе vаzduhа bićе u kаtеgоriјi vеоmа оpаsnе pојаvе 9. јаnuаrа nа pоdručјu јužnоbаčkоg оkrugа.

U dоmеnu оpаsnе pојаvе bićе minimаlnе dnеvnе tеmpеrаturе vаzduhа u pеriоdu оd 8. dо 12. јаnuаrа nа sеvеru i dеlu istоčnе i cеntrаlnе Srbiје, а 11. i 12. јаnuаrа u vеćеm dеlu zеmljе.

Šta znači crveno, najviši nivo upozorenja

Vreme je vrlo opasno

Prognozirane su naročito opasne vremenske pojave, a takvog su intenziteta da mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja. Treba se često informisati o detaljima očekivanih meteoroloških uslova i rizika. Slediti naredbe i savete nadležnih državnih službi uz kontinuirano praćenje izjava o stepenu opasnosti preko svih dostupnih medijskih izvora.

Foto: Kurir

Šta znači narandžasto upozorenje

Vreme je opasno

Srednja temperatura od 2 stepena i/ili pojava leda i ozbiljnih padavina.

Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su intenziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe.

Nastaviti sa aktivnostima iz prethodnog nivoa opasnosti (žuti nivo, pogledajte ispod).

Odevati se toplo; redovno konzumirati tople napitke (bez kofeina); kontinuirano održavati određeni stepen fizičke aktivnosti, u skladu sa vremenskim prilikama.

Ukoliko je neophodno izaći napolje, preduzeti neophodne mere opreza.

Nastaviti sa proverom stanja osoba pod rizikom

Šta znači žuto upozorenje

Vreme može biti opasno (potencijalno) – Alert i pripravnost

Srednja temperatura od 2 stepena i/ili pojava leda i ozbiljnih padavina prognozirani sa 60 odsto sigurnosti.

Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku.

Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima

Obezbediti zalihe hrane i lekova unapred

Nastaviti redovni kontakt sa osobama za koje znate da su potencijalno ugrožene od dejstva hladnoće

Uzeti u obzir informacije o najavi pogoršanja vremena u planiranju aktivnosti u narednim danima.

Vremenska prognoza za Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac, Zlatibor

Foto: Kurir

Foto: Kurir

Foto: Kurir

Foto: Kurir

Foto: Kurir