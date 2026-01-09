Društvo
DANAS SE OBELEŽAVA SVETI STEFAN I TREĆI DAN BOŽIĆA: KURIR VAM POKLANJA IKONU SA ZLATOTISKOM I MOLITVOM
Uz dnevno izdanje novina Kurir, danas čitaoce očekuje poseban dar – ikona Svetog Stefana, prelepo izrađena za vaš dom. Sveti Stefan, poznat kao prvi hrišćanski mučenik i zaštitnik vernika, simbol je vere, hrabrosti i predanosti Bogu.
Ikona je savršen dodatak svakom domu, unosi mir, blagoslov i duhovnu snagu, podsećajući nas na značaj molitve i tradicije. Njeno prisustvo daje osećaj zaštite i duhovne povezanosti, a ujedno oplemenjuje prostor u kojem boravimo.
Ne propustite priliku da obogatite svoj dom ovim vrednim darom – ikona Svetog Stefana stiže uz Kurir i postaje deo vaše duhovne tradicije.
