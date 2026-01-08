Slušaj vest

Na reci Ibar uvedena je vanredna odbrana od poplava, na vodnoj jedinici "Ibar- Kraljevo, Novi Pazar", saopšteno je večeras iz preduzeća Srbijavode.

Vanredna odbrana od poplava uvedena je usled padavina, porasta vodostaja i zasićenosti zemljišta, uz tendenciju daljeg rasta vodostaja.

Vanredna odbrana od poplava je uvedena na reci Ibar, na vodnoj jedinici "Ibar- Kraljevo, Novi Pazar" i to na deonicama: M 1.2.7, M 1.2.8, M 1.2.9 i M 1.2.11, u okviru sektora M 1.2, sliv reke Zapadne Morave.