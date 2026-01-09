Spasioci Gorske službe spasavanja Srbije uspešno su realizovali još jednu zahtevnu akciju.
sitna stena
SPASENA 3 PLANINARA NA RTNJU! Pogledajte Gorsku službu spasavanja u akciji, za njih nema prepreka! (FOTO)
Pripadnici Gorske službe spasavanja uspešno su završili akciju spasavanja na Rtnju, na severnoj strani, na stazi poznatoj kao Sitna stena.
Planinari su skrenuli sa obeležene staze i nisu bili u mogućnosti da se na nju vrate usled iscrpljenosti i smanjene vidljivosti.
U akciji je učestvovalo 6 spasilaca, a intervencija je trajala skoro 4 sata. Zahvaljujući brzoj reakciji, dobroj koordinaciji i timskom radu, sva tri lica su bezbedno zbrinuta i predata nadležnim službama
Kurir.rs/Instagram GSS Srbije
