Pripadnici Gorske službe spasavanja uspešno su završili akciju spasavanja na Rtnju, na severnoj strani, na stazi poznatoj kao Sitna stena.

Planinari su skrenuli sa obeležene staze i nisu bili u mogućnosti da se na nju vrate usled iscrpljenosti i smanjene vidljivosti.

U akciji je učestvovalo 6 spasilaca, a intervencija je trajala skoro 4 sata. Zahvaljujući brzoj reakciji, dobroj koordinaciji i timskom radu, sva tri lica su bezbedno zbrinuta i predata nadležnim službama

 Kurir.rs/Instagram GSS Srbije

